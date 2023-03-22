Канчельскис: «Зенит» по всем параметрам лучше «Спартака»

Экс-футболист сборной России Андрей Канчельскис считает, что в РПЛ нет никакой конкуренции.

«О какой интриге и конкуренции вы говорите? Ну, ребята, прекращайте. Нет в нашем футболе этого. «Спартак»? Это искусственный конкурент, реально команда не может побороться сейчас с «Зенитом». На вещи нужно смотреть реально, не витать в облаках. По всем параметрам «Зенит» лучше. Сомневаюсь, что «Ростов» или «Спартак» смогут догнать «Зенит», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, набрав 48 очков за 20 туров. «Спартак» занимает третье место с 40 очками.