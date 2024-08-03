Канчельскис: «Соболев недотягивает до уровня Дзюбы его лучших времен»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис считает, что форвард «Спартака» Александр Соболев недотягивает до уровня Артема Дзюбы его лучших времен.

«Соболев — неплохой форвард для РПЛ, но стабильно высокого уровня игры он уже давно не показывал. Сравнения с Дзюбой? Они выглядят неуместно, потому что Дзюба долгие годы был лучшим форвардом страны. Про Александра так сказать нельзя. Соболев недотягивает до уровня Артема его лучших времен», — цитирует «РБ Спорт» Канчельскиса.

Ранее сообщалось, что Соболев сказал главному тренеру красно-белых Деяну Станковичу, что не может сосредоточиться на игре за «Спартак», потому что все его мысли заняты переходом в «Зенит».

Форвард выступает за «Спартак» с 2020 года. Он провел за красно-белых 140 матчей, забил 58 мячей и сделал 32 голевые передачи.