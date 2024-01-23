Канчельскис: «Футбол в глубинке умер. У нас в год домашнего ЧМ-2018 закрылось 11 команд!»

Бывший полузащитник сборной России Андрей Канчельскис высказался о футболе в российских регионах.

«Футбол в глубинке умер. Все. Сколько было команд, зон во второй лиге тогда [в 2010 году]? А сейчас на «Востоке» сколько команд? Шесть. Остальные вымерли! Плачевно, но ничего не поделаешь», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

Также 54-летний бывший футболист заявил, что во время чемпионата мира-2018 в России закрылось 11 футбольных команд.

«Популисты вам расскажут, как все хорошо. Если не ошибаюсь, у нас в год домашнего чемпионата мира, в 2018-м, закрылось 11 футбольных команд. Это дает повод для оптимизма? Надо смотреть реально на вещи. Если бы эти клубы процветали и их становилось только больше — тогда другое дело. Но они же на самом деле позакрывались», — отметил Канчельскис.

В РПЛ на данный момент принимают участие 16 команды, в Мелбет-Первой лиги — 18, а во втором дивизионе — 59.

Канчельскис после завершения карьеры футболиста тренировал в России «Торпедо-ЗИЛ», «Уфу», нижегородскую «Волгу» и «Солярис». Также он возглавлял «Юрмолу», «Навбахор», а сейчас является главным тренером «Мурас Юнайтед».