Канчельскис: «Слуцкий мне неинтересен, он в «Рубине» все доказал. Я уважаю Мостового»

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о конфликте российского специалиста Леонида Слуцкого и экс-полузащитника сборной России Александра Мостового.

«Про меня Слуцкий не говорил, я за ним не слежу, он мне неинтересен. Уважаю Александра Мостового и его мнение — всегда хорошо относился к нему и буду продолжать общаться с ним, встречаться. Слуцкий — хороший теоретик и плохой практик, мне много рассказывали люди, которые с ним работали. Любой тренер смог бы достичь такого же успеха, как он в ЦСКА, — все держалось на багаже Газзаева. Леонид в «Рубине» все доказал, это весомые показатели. Как и его пребывание в Англии и Голландии», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

В период своей игровой карьеры Мостовой выступал за «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбург», «Сельту» и «Алавес». В составе команды из Виго российский хавбек становился обладателем Кубка Испании и Кубка Интертото.

Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера «Рубина» в ноябре прошлого года. По итогам сезона-2021/22 казанцы заняли 15-е место и вылетели в первую лигу.