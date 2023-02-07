0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 09:55

Канчельскис: «Слуцкий мне неинтересен, он в «Рубине» все доказал. Я уважаю Мостового»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о конфликте российского специалиста Леонида Слуцкого и экс-полузащитника сборной России Александра Мостового.

«Про меня Слуцкий не говорил, я за ним не слежу, он мне неинтересен. Уважаю Александра Мостового и его мнение — всегда хорошо относился к нему и буду продолжать общаться с ним, встречаться. Слуцкий — хороший теоретик и плохой практик, мне много рассказывали люди, которые с ним работали. Любой тренер смог бы достичь такого же успеха, как он в ЦСКА, — все держалось на багаже Газзаева. Леонид в «Рубине» все доказал, это весомые показатели. Как и его пребывание в Англии и Голландии», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

В период своей игровой карьеры Мостовой выступал за «Спартак», «Бенфику», «Кан», «Страсбург», «Сельту» и «Алавес». В составе команды из Виго российский хавбек становился обладателем Кубка Испании и Кубка Интертото.

Слуцкий подал в отставку с поста главного тренера «Рубина» в ноябре прошлого года. По итогам сезона-2021/22 казанцы заняли 15-е место и вылетели в первую лигу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-kanchel-skis-slutskij-mne-neinteresen-on-v-rubine-vse-dokazal-ya-uvazhayu-mostovogo/
Александр Мостовой
Андрей Канчельскис
Футбол
РПЛ
Леонид Слуцкий
15
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Называли изменником родины и допингером. Великий штангист умер загадочной смертью в 50 лет
«Бойкот поддержат 40 стран». Реальны ли страшилки о расколе в МОК из-за позиции по России?
Global Times: передача Украине российских активов станет политическим трюком США
Мужчину задержали при попытке украсть тело Ленина из Мавзолея
В Центральной Турции зафиксировано новое землетрясение магнитудой 7,7
Появились кадры спасения людей из-под обломков здания в Газиантепе
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Силкин: «Мечтал увидеть в «Динамо» пару Кокорин — Дзюба, но руководство мне отказало»
Представитель Оздоева: «Пирло чересчур скромный, слишком воспитанный — они с Семаком похожи»
Пименов о Пиняеве в «Локомотиве»: «На него ляжет большая ответственность в 18 лет»
Кризис Слуцкого. Мнение Игоря Рабинера
Аленичев: «Не исключаю, что в будущем вернусь в «Спартак». Было бы неплохо снова там поработать»
Агент Николсона заявил, что футболист рассчитывает выигрывать титулы со «Спартаком»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Аленичев: «Не исключаю, что в будущем вернусь в «Спартак». Было бы неплохо снова там поработать»

Защитник «Сочи» Миладинович: «Кокорин не получил шансов проявить себя в «Фиорентине»