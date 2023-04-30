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Сегодня, 14:21

Канчельскис: «Ни Захарян, ни Пиняев сейчас из РПЛ не уедут»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис высказался о перспективных российских игроках.

«Когда в Европе играло много россиян, российская лига была нищая, поэтому все и уезжали. Сейчас же нашим игрокам здесь платят больше, чем в Италии и Испании. Какой смысл дергаться и пробовать свои силы в сильных европейских чемпионатах, если здесь все есть? Поэтому ни Захарян, ни Пиняев сейчас из РПЛ не уедут — их и здесь неплохо кормят. Но тут выбор каждого, что для него важнее: заработать или поиграть в настоящий футбол», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Арсен Захарян сыграл за «Динамо» 21 матч в чемпионате, забив три гола и отдал пять результативных передач.

Пиняев провел 17 игр за «Крылья Советов» и «Локомотив», в которых забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-kanchel-skis-ni-zaharyan-ni-pinyaev-sejchas-iz-rpl-ne-uedut-ih-i-zdes-neploho-kormyat/
Андрей Канчельскис
Арсен Захарян
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