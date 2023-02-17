0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

17 февраля, 23:24

Канчельскис: «Уважаю Головина, Миранчука, Хайкина. А паспортистам футбол по боку»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался о российских игроках, которые не планируют играть в Европе.

«У нас всего два игрока на слуху в Европе — Головин и Миранчук. Это очень мало. Еще Хайкин перешел в «Бристоль» недавно, но все же это Чемпионшип. Хотя всех троих уважаю за то, что играют там, где настоящий футбол. Лимит на легионеров дает возможность средним российским футболистам получать контракты мечты и больше не думать о футболе, целях — им все по боку. Паспортисты завалены деньгами и думают, что везде им должны теперь должны столько же платить, поэтому на предложения средних европейских клубов не соглашаются», — приводит слова Канчельскиса «РБ Спорт».

Канчельскис в прошлом играл за «Манчестер Юнайтед», «Эвертон», «Фиорентину», «Рейнджерс», «Манчестер Сити» и «Саутгемптон».

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-kanchel-skis-uvazhayu-golovina-miranchuka-hajkina-a-pasportistam-futbol-po-boku/
Александр Головин
Алексей Миранчук
Андрей Канчельскис
Никита Хайкин
Футбол
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Халк могуч даже в 36: экс-форвард «Зенита» разрывает бразильскую лигу голами со штрафных
Головин помог «Монако» выиграть в Леверкузене
Путин разрешил приобретение 50% доли Shell в Салымском проекте
Захарова ответила на призыв Китая к прекращению огня
Появились кадры штурма цветочного магазина в центре Москвы
Белый дом рассказал о предстоящем визите Байдена в Варшаву
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Эдуард Мор: «Место вне тройки по итогам сезона будет провалом для Абаскаля»
Агент Перковича: «Интерес из России был, но теперь цена 8-15 миллионов евро»
Стрепетов назвал полным разочарованием поражение «Зенита» от иранского «Сепахана»
Маньяков: «Мне ничего неизвестно о продлении контракта «Динамо» с Фоминым»
Кавазашвили: «Промес не пьет, не умеет по-русски расслабляться, поэтому его отдушина — музыка»
Отец Бокова: «Салют» сам вышел с предложением об аренде Данилы»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Теннисистка Потапова посетила расположение «Спартака»

Эдуард Мор: «Место вне тройки по итогам сезона будет провалом для Абаскаля»