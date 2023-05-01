Канчельскис: «Дзюба и Промес уехали в Европу и провалились, вернулись в Россию — лучшие. Вот он, уровень РПЛ»

Футбольный тренер Андрей Канчельскис высказался об уровне игры форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

«То, что Дзюба в РПЛ весной забивает восемь голов в восьми матчах, говорит об уровне нашего чемпионата, который уже намного ниже среднего. В Россию можно вернуться всегда! Дзюба ничего не показал в Турции, вернулся в РПЛ — забивает. Промес уехал в Европу — провалился, перешел обратно в «Спартак» — лучший. Вот он, уровень РПЛ!» — приводит слова Канчельскиса Sport24.

В текущем сезоне 34-летний Дзюба провел 8 матчей, забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.