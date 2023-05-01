КХЛ
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 17:29

Канчельскис: «Дзюба и Промес уехали в Европу и провалились, вернулись в Россию — лучшие. Вот он, уровень РПЛ»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Футбольный тренер Андрей Канчельскис высказался об уровне игры форварда «Локомотива» Артема Дзюбы.

«То, что Дзюба в РПЛ весной забивает восемь голов в восьми матчах, говорит об уровне нашего чемпионата, который уже намного ниже среднего. В Россию можно вернуться всегда! Дзюба ничего не показал в Турции, вернулся в РПЛ — забивает. Промес уехал в Европу — провалился, перешел обратно в «Спартак» — лучший. Вот он, уровень РПЛ!» — приводит слова Канчельскиса Sport24.

В текущем сезоне 34-летний Дзюба провел 8 матчей, забил 8 голов и отдал 4 результативные передачи.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-05-01-kanchelskis-dzyuba-i-promes-uyekhali-v-yevropu-i-provalilis-vernulis-v-rossiyu-luchshiye-vot-on-uroven-rpl
Андрей Канчельскис
Артем Дзюба
Квинси Промес
Футбол
РПЛ
ФК Локомотив (Москва)
1
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Флорида» обыграла «Бостон» и вышла во второй раунд плей-офф
Кудерметову обвиняют в «неправильном спонсоре». Скандал на турнире в Мадриде
Американский журналист назвал геноцидом действия ВСУ в Донбассе
В Индии назвали пропаганду МО Украины с карикатурой «истинным лицом» Киева
В КНДР заявили о желании США превратить Южную Корею в ядерный аванпост
Голливудские сценаристы проведут крупнейшую за 15 лет забастовку
Популярное видео
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Камоцци: «Дзюба еще долго может играть на высоком уровне, но только в РПЛ, не в Европе»

Романцев: «Не смотрю все подряд как Ловчев, а только интересные игры»