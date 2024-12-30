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Сегодня, 14:06

Канчесльскис назвал Батракова открытием 2024 года: «Главное, чтобы он держал такой уровней весной»

Канчесльскис назвал Батракова открытием 2024 года
Константин Белов
Корреспондент
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Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос, кого считает футболистом-открытием в 2024 году.

«Алексей Батраков, однозначно, открытие 2024 года в футболе. Он начал играть за «Локомотив» еще в прошлом сезоне, весной даже забил первой гол за команду. А в этом сезоне расчел окончательно. Главное, чтобы он держал такой уровней весной, чтобы стать звездой РПЛ», — сказал Канчельскис «СЭ».

Батраков является воспитанником академии «Локомотива». В текущем сезоне 19-летний футболист сыграл за железнодорожников 23 матча во всех турнирах, забил 11 голов и отдал 8 результативных передач.

Ранее агент Владимир Кузьмичев заявил «РБ Спорт», что европейские клубы готовы заплатить за Батракова не более 15 миллионов евро.

Источник: РБ Спорт
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Алексей Батраков
Андрей Канчельскис
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