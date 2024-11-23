Каряка: «На Осинькине сейчас очень серьезная ответственность»

Экс-полузащитник «Крыльев Советов» Андрей Каряка прокомментировал положение главного тренера самарской команды Игоря Осинькина.

«На Осинькине сейчас очень серьезная ответственность после всего того, что произошло. Насколько я знаю, в Самаре произошли серьезные изменения на уровне власти. Понятно, что нынешнее положение не очень всех устраивает. Но нужно понимать, что в футбол играют для болельщиков, а они Осинькина поддержали. Поэтому посмотрим, как все сложится в «Крыльях». Время покажет», — цитирует Legalbet Каряку.

После 15 туров в РПЛ самарская команда с 12 очками занимает 12-е место в турнирной таблице.