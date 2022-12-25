Каряка: «Сычевой продолжит забивать кучу голов и в «Крыльях Советов»

Экс-футболист «Крыльев Советов» Андрей Каряка оценил переход нападающего Владимира Сычевого в стан самарцев из «Оренбурга».

«Сычевой — это усиление для «Крыльев». Пиняев уходит, поэтому Сычевой поможет самарцам. Владимир хорошо себя проявил в первой части, забил кучу голов. Думаю, и в «Крыльях» он продолжит забивать. Если Сычевого купили, то он без проблем должен вписаться в игру команды», — сказал Каряка «РБ Спорт».

Контракт с 26-летним форвардом рассчитан на 3,5 года. Футболист еще не определился с игровым номером и будет выступать за «Крылья Советов» под фамилией Писарский. В октябре нападающий рассказывал, что это фамилия его отчима, и что он задумывается начать выступать под ней.

Нападающий является лучшим бомбардиром РПЛ после 17 туров. Владимир за 15 матчей забил 14 голов и отдал две результативные передачи.