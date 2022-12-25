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Сегодня, 16:08

Каряка: «Сычевой продолжит забивать кучу голов и в «Крыльях Советов»

Иван Шитик
Корреспондент
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Экс-футболист «Крыльев Советов» Андрей Каряка оценил переход нападающего Владимира Сычевого в стан самарцев из «Оренбурга».

«Сычевой — это усиление для «Крыльев». Пиняев уходит, поэтому Сычевой поможет самарцам. Владимир хорошо себя проявил в первой части, забил кучу голов. Думаю, и в «Крыльях» он продолжит забивать. Если Сычевого купили, то он без проблем должен вписаться в игру команды», — сказал Каряка «РБ Спорт».

Контракт с 26-летним форвардом рассчитан на 3,5 года. Футболист еще не определился с игровым номером и будет выступать за «Крылья Советов» под фамилией Писарский. В октябре нападающий рассказывал, что это фамилия его отчима, и что он задумывается начать выступать под ней.

Нападающий является лучшим бомбардиром РПЛ после 17 туров. Владимир за 15 матчей забил 14 голов и отдал две результативные передачи.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-karyaka-sy-chevoj-prodolzhit-zabivat-kuchu-golov-i-v-kry-l-yah-sovetov/
Андрей Каряка
Владимир Сычевой
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Оренбург
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