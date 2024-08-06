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Сегодня, 16:44

Андрей Кириленко: «Жалко, что Соболев не играет за «Спартак»

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Чемпион Европы по баскетболу Андрей Кириленко прокомментировал отстранение форварда «Спартака» Александра Соболева от тренировок с командой.

«Пожелаю удачи «Спартаку», чтобы он занял первое место в премьер-лиге. Ситуация с Соболевым? Жалко, что он не играет за «Спартак». Хотелось бы, чтобы Александр выступал за красно-белых. Не знаю деталей всей ситуации. Он собирается в «Зенит»? Значит, Соболев хочет перейти туда», — приводит слова Кириленко «РБ Спорт».

Ранее Соболев был отстранен от тренировок с первой командой «Спартака» из-за озвученного желания перейти в «Зенит».

Форвард выступает за «Спартак» с 2020 года. Он провел за красно-белых 140 матчей, забил 58 мячей и сделал 32 голевые передачи.

Источник: «РБ Спорт»
Александр Соболев
Футбол
ФК Спартак (Москва)
Андрей Кириленко
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