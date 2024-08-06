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Сегодня, 02:04

Кириленко: «Пожелаем удачи «Спартаку»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Президент российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко после матча между «Спартаком» и «Крыльями Советов» (3:0) в матче 3-го тура РПЛ пожелал красно-белым выиграть чемпионат.

«Займет ли «Спартак» первое место в этом сезоне? Не знаю. Пожелаем удачи «Спартаку». Ситуация с отстранением Соболева? Жалко, хочется, чтобы играли игроки. Но я не знаю ситуации. Наверное, он хочет в «Зенит», — цитирует «РБ Спорт» Кириленко.

«Спартак» набрал шесть очков и поднялся на пятое место в таблице РПЛ. «Крылья Советов» остались на 16-й строчке (0).

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/glava-rfb-kirilenko-pozhelal-spartaku-vy-igrat-rpl/
Футбол
ФК Крылья Советов (Самара)
ФК Спартак (Москва)
Андрей Кириленко
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