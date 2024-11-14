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Сегодня, 17:14

Кобелев: «Успел поиграть с Черенковым. Добрейший человек»

Руслан Минаев
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Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев поделился воспоминаниями об экс-хавбеке «Спартака» Федоре Черенкове.

«Я успел поиграть с Федором. Мы общались после завершения карьеры. Конечно, не так часто — на спортивных мероприятиях, на матчах. Я считаю, что это добрейший человек. Он всегда был открыт для общения и прекрасно себя чувствовал в «Спартаке» и был любим болельщиками», — сказал Кобелев.

13 ноября на «Лукойл Арене» прошел матч легенд «Спартака» и «Динамо» (1:2), он был посвящен памяти Федора Черенкова.

Андрей Кобелев (футбол)
Федор Черенков

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