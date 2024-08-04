Кобелев: «Говорить о гегемонии «Зенита» рано»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев в комментарии для «СЭ» поделился впечатлениями от матча 3-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Ростовом» (5:0).

«Я неоднократно говорил, что «Зенит» сейчас выглядит сильно, имеет сбалансированный состав и длинную качественную скамейку. Поэтому такой результат меня не удивляет. Сейчас говорить о гегемонии «Зенита» рано, можно просто констатировать, что они в порядке. Когда команды сыграют матчей по 10, вот тогда все и будет понятно», — сказал Кобелев «СЭ».

«Зенит» набрал 9 очков и снова возглавил таблицу РПЛ, «Ростов» пока идет шестым (4 очка).

В следующем туре ростовчане на своем поле примут «Рубин». Игра пройдет 9 августа. Команда Сергея Семака на день позже дома сыграет против московского «Динамо».

Константин Передерий