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Сегодня, 03:08

Кобелев: «Сейчас к «Динамо» по-настоящему имеют отношение человек десять, а остальные просто присосались к клубу»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев считает, что в московском клубе работают люди, не имеющие отношения к его истории.

«Как показывает практика, когда в «Динамо» есть деньги, клуб приглашает к себе иностранцев и людей, вообще не связанных с «Динамо». А когда деньги заканчиваются, руководители берут транспаранты Льва Ивановича Яшина и рассказывают о том, какие они «динамовцы» и объясняют игрокам, что сейчас настали тяжелые времена, поэтому необходимо играть теми, кто есть сейчас, при этом достигая хорошего результата.

Не хочется никого обижать, но сейчас к «Динамо» по-настоящему имеют отношение человек десять, а остальные просто присосались к клубу», — цитирует Metaratings.ru Кобелева.

Источник: Metaratings.ru
Андрей Кобелев (футбол)
Футбол
ФК Динамо (Москва)
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