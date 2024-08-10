Сегодня, 21:01
Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев в комментарии «СЭ» отреагировал на поражение бело-голубых в матче 4-го тура РПЛ против «Зенита».
«В матче этих равных команд игра должна была закончиться вничью, если бы Нгамале забил пенальти. Поэтому я бы не стал превозносить «Зенит». Эта игра показала, что «Динамо» прямой конкурент петербуржцев за первое место», — сказал Кобелев «СЭ».
«Зенит» продлил серию матчей в РПЛ без пропущенных мячей до четырех.
После этого матча «Зенит» с 12 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Динамо» с 9 очками — на второй строчке.
Константин Передерий