Кобелев: «Игра показала, что «Динамо» — прямой конкурент «Зенита» за первое место»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Андрей Кобелев в комментарии «СЭ» отреагировал на поражение бело-голубых в матче 4-го тура РПЛ против «Зенита».

«В матче этих равных команд игра должна была закончиться вничью, если бы Нгамале забил пенальти. Поэтому я бы не стал превозносить «Зенит». Эта игра показала, что «Динамо» прямой конкурент петербуржцев за первое место», — сказал Кобелев «СЭ».

«Зенит» продлил серию матчей в РПЛ без пропущенных мячей до четырех.

После этого матча «Зенит» с 12 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Динамо» с 9 очками — на второй строчке.

Константин Передерий