Кобелев: «Если Россия будет долго в изоляции, то все хорошие легионеры уйдут из РПЛ»

Бывший полузащитник «Бетиса», «Динамо» и «Зенита» Андрей Кобелев считает, что долгая изоляция российского футбола может повлиять на количество легионеров в клубах РПЛ.

«Если Россия еще будет долго в изоляции, я думаю, те хорошие легионеры, которые продолжают у нас играть, уедут. Это естественно. Поэтому будет, по меньшей мере, застой в нашем футболе. Нельзя вариться в собственном соку. Что касается перехода в Азиатскую конфедерацию футбола, то это тоже вопрос непростой. Там, помимо Узбекистана, Таджикистана, есть такие страны, как Австралия, Япония, Южная Корея. Они могут не захотеть с нами играть. Здесь принимает решение ФИФА. А так как ФИФА и УЕФА смотрят в одну сторону, я не думаю, что нас пустят в Азию. Если мы туда пойдем, то на десятилетия распрощаемся с Европой. Это нам нужно, учитывая, что мы с ней корнями, в том числе спортивными, связаны?» — приводит слова Кобелева «РБ Спорт».

Вопрос перехода России в Азиатскую футбольную конфедерацию обсудят на ближайшем заседании исполкома РФС 23 декабря.