Кобелев назвал игру «Динамо» неоднозначной: «Должны были забивать третий мяч и спокойно доводить матч до победы»

Бывший главный тренер «Динамо» Андрей Кобелев прокомментировал «СЭ» победу бело-голубых над «Оренбургом» (2:1) в матче 21-го тура РПЛ .

«Игра «Динамо» была неоднозначной. Первый тайм и начало второго больше удались «Оренбургу», команда имела преимущество и должна была забивать. Но, наверное, сказался недостаток мастерства. А «Динамо» благодаря голу Тюкавина перевернуло игру. Соперник изменил тактику, стал большими силами идти в атаку и оставлять свободные зоны в обороне, чем воспользовались свежие Смолов и Макаров. Считаю, что «Динамо» должно было забивать третий мяч и спокойно доводить матч до победы. Но в итоге пропустили и получили немного нервную концовку», — сказал Кобелев «СЭ».

«Динамо» после 25 матчей занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 44 очка. У «Оренбурга» 26 баллов и 12-я позиция в турнирной таблице РПЛ.