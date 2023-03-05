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Сегодня, 18:15

Андрей Кобелев: «Крылья» не заслужили поражение»

Алина Савинова
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Бывший тренер «Динамо» Андрей Кобелев поделился мнением об игре команды в матче 18-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов» (1:0).

«В первой половине встречи «Крылья» выглядели предпочтительнее, команда была легкой и резкой, контролировала мяч. Да, самарцы забили два мяча, но их отменили, правильно сделали. Во втором тайме благодаря заменам «Динамо» немного прибавило. Игра выровнялась, и в конце бело-голубые имели преимущество над «Крыльями». «Динамо» выиграло матч, который команда не должна была выигрывать. «Крылья» не заслужили поражение. Может, за счет игр «Динамо» будет дальше прибавлять», — приводит «РБ Спорт» слова Кобелева.

«Динамо» набрало 32 очка и поднялось на 4-е место в турнирной таблице РПЛ. «Крылья Советов» с 20 очками расположились на 11-й строчке.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-kobelev-kry-l-ya-sovetov-ne-zasluzhili-porazhenie/
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