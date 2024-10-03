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Сегодня, 11:51

Лангович — об отъезде в Европу: «В первую очередь хочу выиграть титул с «Ростовом»

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Защитник «Ростова» Андрей Лангович в разговоре с «СЭ» поделился мнением о возможном переходе в европейский клуб.

— Какая позиция вам ближе: призыв Алексея Миранчука уезжать в Европу или мнение Глушенкова, который в условный «Гавр» не поедет?

— Может быть в будущем что-то получится с Европой. Мы все знаем уровень топ-5 лиг. Где-то я согласен с высказыванием Алексея, где-то солидарен с Максом. Но Миранчук это говорит уже поиграв там. Что касается моего пути, то тут уже решать только мне, но в данный момент я сконцентрирован исключительно на «Ростове». Это мой родной клуб, буду приносить ему пользу. В первую очередь хочу выиграть титул с «Ростовом».

— Как относишься к словам Глушенкова: «Мне лучше с Венделом, Клаудиньо, Барриосом и Кассьеррой потренироваться. Матчи с Вьетнамом не мотивируют»?

— Я никак к этим словам не отношусь. Это слова Максима и он за них в ответе. У меня нет никакой позиции по этому вопросу.

21-летний Лонгович в этом сезоне провел 14 матчей во всех турнирах и отметился двумя голами и тремя голевыми передачами. Портал Transfermakt оценивает стоимость защитника в 2,5 миллионов евро.

Дарик Агаларов

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