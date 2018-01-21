Андрей Лунев: "Какое-то время колено меня не беспокоило, потом снова болело. Сказали, лучше сделать операцию"

Голкипер "Зенита" Андрей Лунев в интервью официальному сайту клуба заявил, что зимой перенес операцию на мениске и отметил, что какое-то время до операции ему приходилось играть через боль.

– Как вы сейчас себя чувствуете? Оказалось, что у вас была операция на мениске этой зимой.

– Она была запланированной, просто не оглашалась. Чувствую себя отлично, все хорошо.

– Когда возникла необходимость в этой операции? Когда стало понятно, что ее нужно делать?

– После первого МРТ стало понятно, что в идеале было бы сделать планово эту операцию и дальше продолжать работать. Колено могло какое-то время не беспокоить, но потом снова начинало болеть. Мне сказали, что лучше сделать эту операцию.

– Это последствия штанги в матче с ЦСКА?

– Нет, это какая-то старая травма, которая непонятно когда была. Она начала болеть не вследствие какого-то инцидента, травматического момента, а просто ни с того ни с сего. Может, на фоне нагрузок.

– Раньше такого не было?

– Бывало периодически, боли появлялись, но они проходили за неделю, за две, причем не было никакой необходимости лечить ее. Нога сама как-то проходила. Год-два назад такое было, но сейчас она схватила и болела-болела-болела.

– Получается, что в какой-то момент через "не могу", через боль играли?

– Ну а что делать? Боли бывают терпимые и нетерпимые. Эта была, в принципе, терпимой, но дискомфорт присутствовал, поэтому надо было что-то с этим делать.

– Сейчас никаких ограничений? Все в порядке?

– Ограничений нет, но следить надо – прошел всего месяц с небольшим, поэтому надо довести все до конца, до ума.