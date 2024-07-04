Лунев: «Сейчас невозможно понять, способно ли «Динамо» бороться за чемпионство»

Вратарь «Динамо» Андрей Лунев ответил на вопрос, могут ли бело-голубые претендовать на титул с нынешними игроками.

«Способен ли нынешний состав «Динамо» бороться за чемпионство? У нас еще не вся команда в сборе. К тому же мы сейчас под нагрузками. На данном этапе это невозможно понять», — приводит слова Лунева «РБ Спорт».

Лунев перешел в «Динамо» 18 июня и подписал контракт с клубом до 2026 года. В сезоне-2023/24 32-летний футболист был основным вратарем в «Карабахе» и провел 34 матча во всех турнирах.

«Динамо» в прошедшем сезоне заняло третье место в РПЛ.