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Сегодня, 13:05

Лунев — об интересе «Динамо»: «По моему будущему нет понимания, все так же»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский вратарь Андрей Лунев, недавно покинувший «Карабах», прокомментировал возможность своего перехода в московское «Динамо».

«По моему будущему нет понимания, все так же. «Динамо»? Много что писали, пока это все слухи. Сезон не так давно закончился, и опыт показывает, что нужно время. Есть какое-то общения, но пока нет конкретики», — приводит слова Лунева Metaratings.ru.

Ранее сообщалось, что 32-летний футболист в ближайшее время станет игроком «Динамо». По информации «СЭ», голкипер близок к подписанию контракта с зарплатой 0,9 миллиона евро за сезон. С бонусами сумма может достигнуть максимум 1,1 миллиона евро.

В сезоне-2023/24 Лунев провел за «Карабах» 34 матча во всех турнирах, пропустил 43 мяча и 10 раз сыграл на ноль.

Источник: Metaratings.ru
Андрей Лунев
Футбол
ФК Динамо (Москва)
ФК Карабах
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