Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 18:50

Андрей Лунев заявил, что «Зенит» является фаворитом в борьбе за чемпионство

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Голкипер «Карабаха» Андрей Лунев, ранее выступавший за «Зенит», поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

«В «Зените» достаточно квалифицированных футболистов и помимо Малкома. Поэтому некорректно говорить о его уходе как о причине спада команды. Я много слышал об этом, но у меня это вызывает только улыбку. Малком — классный футболист, который помогал, решал эпизоды, но это не тот игрок, на котором строится игра. Помимо него в «Зените» хватает реально хороших футболистов. Так что его уход не причина спада.

Есть объективные моменты: соперники также ведут работу на трансферном рынке, происходит смена тренеров и философий, как в «Краснодаре». С их условиями для подготовки и имеющимся составом было вполне предсказуемо, что команда покажет такой результат. Я не сказал бы, что в РПЛ произошли какие-то сюрпризы, но для меня «Зенит» все равно фаворит на чемпионство номер один. У них есть не перенасыщенность или усталость от побед, но некоторое успокоение, более сдержанная реакция на те или иные моменты. Впрочем, весной мы увидим, кто и что из себя представляет», — приводит слова Лунева «РБ Спорт».

«Краснодар» (38 очков) ушел лидером на зимнюю паузу в РПЛ, опережая «Зенит» (36) в турнирной таблице на 2 очка. 

Источник: РБ Спорт
Андрей Лунев
РПЛ
ФК Зенит
0
Читайте также
Россиянин Бетербиев проведет бой против британца Смита в начале 2024 года
Главные спортивные события 2024 года
Зеленский в новогоднем обращении поставил украинцев перед сложным выбором
Королева Дании Маргрете II сообщила об отречении от престола
На Украине назвали возможную причину обвала фронта ВСУ
Экс-глава МИД Австрии отметила точность слов Путина о росте экономики РФ
Популярное видео
РПЛ: видео голов 18-го тура 10 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 9 декабря
РПЛ: видео голов 18-го тура 8 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 4 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 3 декабря
РПЛ: видео голов 17-го тура 2 декабря
РПЛ: видео голов 16-го тура 26 ноября
РПЛ: видео голов 16-го тура 25 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 12 ноября
РПЛ: видео голов 15-го тура 11 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 6 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 5 ноября
РПЛ: видео голов 14-го тура 4 ноября
РПЛ: видео голов 13-го тура 29 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 28 октября
РПЛ: видео голов 13-го тура 27 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 22 октября
РПЛ: видео голов 12-го тура 21 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 8 октября
РПЛ: видео голов 11-го тура 7 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 1 октября
РПЛ: видео голов 10-го тура 30 сентября
РПЛ: видео голов 10-го тура 29 сентября
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Наши в НХЛ

Булыкин назвал главные открытия 2023 года в российском футболе

Бояринцев: «Чтобы не страдать похмельем, нужно знать меру в новогоднюю ночь»