Андрей Лунев заявил, что «Зенит» является фаворитом в борьбе за чемпионство

Голкипер «Карабаха» Андрей Лунев, ранее выступавший за «Зенит», поделился мнением о чемпионской гонке в РПЛ.

«В «Зените» достаточно квалифицированных футболистов и помимо Малкома. Поэтому некорректно говорить о его уходе как о причине спада команды. Я много слышал об этом, но у меня это вызывает только улыбку. Малком — классный футболист, который помогал, решал эпизоды, но это не тот игрок, на котором строится игра. Помимо него в «Зените» хватает реально хороших футболистов. Так что его уход не причина спада.

Есть объективные моменты: соперники также ведут работу на трансферном рынке, происходит смена тренеров и философий, как в «Краснодаре». С их условиями для подготовки и имеющимся составом было вполне предсказуемо, что команда покажет такой результат. Я не сказал бы, что в РПЛ произошли какие-то сюрпризы, но для меня «Зенит» все равно фаворит на чемпионство номер один. У них есть не перенасыщенность или усталость от побед, но некоторое успокоение, более сдержанная реакция на те или иные моменты. Впрочем, весной мы увидим, кто и что из себя представляет», — приводит слова Лунева «РБ Спорт».

«Краснодар» (38 очков) ушел лидером на зимнюю паузу в РПЛ, опережая «Зенит» (36) в турнирной таблице на 2 очка.