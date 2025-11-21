Видео
Сегодня, 13:15

Андрей Мостовой извинился за кричалку про «Спартак»: «Не было цели кого-то оскорбить»

Анастасия Пилипенко

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой извинился за оскорбительную кричалку про «Спартак», когда находился на фанатской трибуне.

«Эмоции захлестнули. Ну и покричал зенитовские заряды. Если кого-то я обидел, еще раз приношу извинения. Но не было цели кого-то оскорбить. Была цель побыть со своими болельщиками. Сделать что-то на эмоциях», — цитирует Мостового «КП-Спорт».

После завершения сезона-2024/25 Мостовой во время матча легенд «Зенита» оказался на трибуне активных болельщиков команды и начал скандировать оскорбительную кричалку про «Спартак».

28-летний Мостовой играет за «Зенит» с 2020 года. С командой он стал четырехкратным чемпионом России, пятикратным обладателем Суперкубка и Кубка России в 2024 году. В текущем сезоне он забил 6 голов и отдал 4 голевые передачи в 20 матчах.

Источник: «КП-Спорт»
7

  • Faierman 32

    Извиниться сейчас,это не поступок,это лицемерие

    21.11.2025

  • Faierman 32

    А с какой целью ты тогда это кричал)?

    21.11.2025

  • True Timati

    Валет года

    21.11.2025

  • НВ

    я не устану повторять: " мостовой не джентельмен, а скурвившаяся б..дь"

    21.11.2025

  • fan_89

    Заряд, конечно, неправильный. Совсем. Особенно, для "джентльмена года". Но, за то, что извиняется, уважение. По нынешним временам это ПОСТУПОК. На который неспособны 99% населения страны. Бывают делают дичь, и потом отстаивают свою точку зрения до истерики, понимая, что неправы.

    21.11.2025

  • Сергей Константинов

    Хамло !!!

    21.11.2025

  • Николай

    Джентльмен года

    21.11.2025

    • Telegram Дзен Max
    Андрей Мостовой
    Футбол
    РПЛ
    ФК Зенит
    «Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
    «Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
    «Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
    «Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    «СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
    РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
    «КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
