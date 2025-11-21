Андрей Мостовой извинился за кричалку про «Спартак»: «Не было цели кого-то оскорбить»

Сегодня, 13:15
Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой извинился за оскорбительную кричалку про «Спартак», когда находился на фанатской трибуне.
«Эмоции захлестнули. Ну и покричал зенитовские заряды. Если кого-то я обидел, еще раз приношу извинения. Но не было цели кого-то оскорбить. Была цель побыть со своими болельщиками. Сделать что-то на эмоциях», — цитирует Мостового «КП-Спорт».
После завершения сезона-2024/25 Мостовой во время матча легенд «Зенита» оказался на трибуне активных болельщиков команды и начал скандировать оскорбительную кричалку про «Спартак».
28-летний Мостовой играет за «Зенит» с 2020 года. С командой он стал четырехкратным чемпионом России, пятикратным обладателем Суперкубка и Кубка России в 2024 году. В текущем сезоне он забил 6 голов и отдал 4 голевые передачи в 20 матчах.
Faierman 32
Извиниться сейчас,это не поступок,это лицемерие
21.11.2025
Faierman 32
А с какой целью ты тогда это кричал)?
21.11.2025
True Timati
Валет года
21.11.2025
НВ
я не устану повторять: " мостовой не джентельмен, а скурвившаяся б..дь"
21.11.2025
fan_89
Заряд, конечно, неправильный. Совсем. Особенно, для "джентльмена года". Но, за то, что извиняется, уважение. По нынешним временам это ПОСТУПОК. На который неспособны 99% населения страны. Бывают делают дичь, и потом отстаивают свою точку зрения до истерики, понимая, что неправы.
21.11.2025
Сергей Константинов
Хамло !!!
21.11.2025
Николай
Джентльмен года
21.11.2025