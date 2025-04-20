Мостовой о победе над «Химками»: «Зенит» потратил много эмоций после игры с «Краснодаром»

20 апреля, 22:11
Нападающий «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал победу над «Химками» (1:0) в 25-м туре РПЛ.
— Много эмоций потратили после игры с «Краснодаром» и очень важно было собраться на такую игру. Как будто бы играли с командой из нижней части таблицы, у них еще какие-то проблемы были. Но все понимали, что не нужно на это смотреть. Нужно отталкиваться от себя.
— То, что «Химки» много сидели в обороне, добавило проблем?
— Это ожидаемо было.
— У вас было несколько диалогов с Глушенковым по поводу недопонимания в каких-то комбинациях.
— Нормально, футбольное общение. Коммуникация была.