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Сегодня, 05:33

Мостовой: «Сборы в Петербурге лучше, чем в Австрии»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поделился ожиданиями от предсезонного турнира в Санкт-Петербурге.

«Медосмотр прошел хорошо, полностью здоров. Дорожку пробежал, и все нормально. Глобальные ожидания от летнего кубка — хорошо подготовиться к Суперкубку и к сезону. Прикольно, что клуб организовывает такие турниры. «Тальерес» — один лидеров в Аргентине, а нынешней ситуации мы не можем играть на международной арене, но хоть на сборах получится. Будет интересно. Очень рад, что все пройдет в Петербурге. Лучше сборы тут, чем в Австрии», — цитирует Metaratings.ru Мостового.

С 5 по 13 июля «Зенит» примет участие в международном товарищеском турнире вместе с «Црвеной звездой», «Сочи» и «Тальересом».

Источник: https://metaratings.ru/news/khavbek-zenita-mostovoi-sbory-v-peterburge-luchshe-chem-v-avstrii-376523/
Андрей Мостовой
Футбол
ФК Зенит
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