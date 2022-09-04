Андрей Мостовой: «Летом были предложения. Но я хочу доказать, что не просто так в «Зените»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой в интервью «СЭ» рассказал, почему решил остаться в команде, несмотря на предложения от других клубов.

— Когда ты узнал, что берут Бакаева, а затем Мантуана, как отреагировал?

— Мантуан пришел вместо Юри Алберто, который весной играл на моей позиции — один ушел, а другой пришел. Да и на переход Баки спокойно отреагировал: конкуренция — это нормально. Давно же шли новости о том, что он станет игроком «Зенита».

— Тебя не бесили разговоры о том, что Бакаев вытеснит Мостового, и что тебе одна дорога — в аренду?

— Да нет. Помню, был на отдыхе в Турции и увидел новость: «Бакаев перейдет в «Зенит», а Мостовой уйдет в «Сочи». Это, видимо, просто чьи-то домыслы.

— Хоть раз за лето тебе поступало предложение об аренде или трансфере?

— Да, и не одно. Но в межсезонье, а не по ходу сезона.

— Почему ты отказался?

— Я играю за «Зенит», за чемпиона России. Да, можно пойти в другую команду и быть там на ведущих ролях. Но я хочу быть лучшим не только в своей команде, а во всем чемпионате. «Зенит» — фаворит лиги, и хочется добиться всего именно здесь, самому себе доказать, что ты тут не просто так. Безусловно, в плохие времена такие мысли возникают, но это у каждого футболиста. Предложения были, спрашивали. Но на тот момент даже сезон не начался. О чем говорить? Какой смысл?