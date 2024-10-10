Андрей Мостовой: «Народ устал, что побеждает всегда одна команда. Отсюда кричалка «Зенит» — позор российского футбола»

Полузащитник сборной России Андрей Мостовой в комментарии «СЭ» поделился мнением, почему болельщики продолжают скандировать фразу «Зенит» — позор российского футбола".

«Народ устал от того, что побеждает всегда одна команда. Решили вот объединиться против эдакого «зла». По мнению этих болельщиков, мы «зло». Победителей часто не любят. Особенно таких, которые доминируют продолжительное время. Меня лично это не задевает. С трибун всегда что-то кричат. А эту кричалку болельщики скандируют уже довольно продолжительное время, меня это не тревожит», — сказал Мостовой «СЭ».

«Зенит» становился чемпионом России последние 6 лет. В текущем сезоне сине-бело-голубые замыкают тройку лидеров турнирной таблицы РПЛ с 26 очками после 11 туров. В Кубке страны «Зенит» с 13 очками лидирует в турнирной таблице группы D.

Дарик Агаларов