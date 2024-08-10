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Премьер-лига (РПЛ). Новости

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Сегодня, 01:30

Мостовой: «Зенит» усилился хорошо. Ну и, честно говоря, нам сейчас прям прет»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой объяснил, за счет чего сине-бело-голубые доминируют в чемпионате России.

«Я думаю, мы усилились хорошо. Ну и, честно говоря, нам хорошо сейчас прям прет. Много забиваем голов, реализуем почти все моменты. Коэффициент полезного действия у нас очень высокий. Получается, что почти во всех моментах мяч попадает в сетку ворот соперников. С этим связаны наши успехи. Трудно еще что-то добавить. Пока так все складывается», — приводят слова Мостового «Известия».

«Зенит» в трех турах РПЛ набрал 9 очков и занимает первое место в таблице. Команда Сергея Семака одержала три разгромные победы, забив 13 голов и не пропустив ни одного.

Источник: Известия
Андрей Мостовой
ФК Зенит
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