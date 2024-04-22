Андрей Мостовой: «Оренбург» мог бы бороться за место в середине таблицы РПЛ»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой в разговоре с «СЭ» высказался об игре «Оренбурга» в текущем сезоне РПЛ.

В 25-м туре сине-бело-голубые на своем поле обыграли команду Давида Деограсии (1:0).

«Оренбург» мог бы бороться за место в середине таблицы. При Личке в прошлом сезоне была очень сильная команда, а сейчас, хоть и внизу находятся, показывают хороший футбол. У них качественные иностранцы, хорошая команда", — сказал Мостовой «СЭ».

«Зенит» (50 очков) продолжает лидировать в РПЛ. Отрыв от «Краснодара», занимающего второе место, снова увеличился до четырех баллов. «Оренбург» (26) идет на 12-й строчке в турнирной таблице.