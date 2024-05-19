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Сегодня, 13:26

Андрей Мостовой оценил игру «Зенита» в этом сезоне РПЛ

Виктория Кравченко
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал игру команды в сезоне-2023/24.

— Ты говорил, что недоволен собой в этом сезоне. Что нужно сделать, чтобы ты поменял свое мнение?

— Ну сейчас в трех матчах по хет-трику сделаю, девять мячей забью — скажу, что суперконцовку выдал. Но для себя лично этот сезон все равно не могу назвать хорошим. Именно в индивидуальном плане. Да и для команды тоже, наверное. Но если сейчас все выиграем, то другое дело, — цитирует Мостового «РБ Спорт».

На данный момент «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 51 очко в 28 матчах.

Сегодня, 19 мая, сине-бело-голубые сыграют с «Ахматом» в рамках 29-го тура РПЛ.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/andrej-mostovoj-sdelayu-po-het-triku-v-treh-matchah-skazhu-chto-superkontsovku-sezona-vy-dal/
Андрей Мостовой
ФК Зенит
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