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Сегодня, 12:15

Андрей Мостовой — о памятнике Семаку за пять чемпионств: «Он очень близок к этому»

Гоша Чернов
Корреспондент
Сергей Семак.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поделился с «СЭ» эмоциями от третьего в карьере золота чемпионата России.

— Этот сезон — лучший в твоей карьере?

— По цифрам — наверное, да: по голам, по результативным передачам. С командной точки зрения тоже очень сильный сезон. Мы стабильно провели весь чемпионат, шли ровно, поэтому в этом году были максимально спокойны и заслуженно победили. Не было никакого проседания, старались не опускаться ниже определенного уровня. Да, случались такие матчи, как с «Ахматом» дома, когда было необязательное поражение. Но чаще всего сохраняли высокую планку.

— Это сильнейший «Зенит» за то время, что ты играешь тут?

— Я в команде три года, и за этот отрезок, думаю, да, самый сильный. В этом сезоне у нас собралась прямо мощная команда.

— Сергей Богданович пять лет в «Зените» и каждый раз приводит команду к чемпионству. Как думаешь, когда-нибудь ему за это достижение поставят памятник?

— Он очень близок к этому. Результаты говорят о многом.

Клаудиньо и&nbsp;Андрей Мостовой празднуют победу над &laquo;Спартаком&raquo;. Андрей Мостовой: «Рад, что оформили золото со «Спартаком». В субботу всем составом болели за «Факел»

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