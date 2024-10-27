Мостовой: «Считаю, что «Зенит» потерял очки в матче с «Локомотивом»

Сегодня, 22:43
Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поделился мнением о ничьей с «Локомотивом» (1:1) в 13-м туре РПЛ.
— Вы потеряли или набрали очки сегодня?
— Считаю, что потеряли. Второй тайм контролировали.
— С каким заданием вы вышли на поле?
— Никакого задания не было. Как всегда, показывать лучший футбол. Когда такие большие матчи — со вторым-третьим местами, с «Локомотивом» — всегда приятно играть. Ажиотаж, мотивация.
— Ваш гол в ворота «Локомотива». Как это было?
— Контратака феноменальная (смеется). Да ничего особенного. Был угловой, пошла атака, а я увидел огромную зону. Батраков бежал за мной, но упустил. Клаудиньо хорошо сыграл.
«Зенит» с 30 очками занимает второе место в турнирной таблице РПЛ. В следующем матче клуб из Санкт-Петербурга сыграет против махачкалинского «Динамо».