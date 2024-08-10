Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Премьер-лига (РПЛ). Новости
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 02:23

Андрей Мостовой: «Зенит» должен в любом случае обыгрывать «Динамо»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поделился ожиданиями от матча с московским «Динамо» в 4-м туре РПЛ.

«Сейчас только три матча в чемпионате были сыграны. Вот дальше с «Динамо» будем играть — посмотрим, какая после этого матча будет ситуация. Динамовцы сейчас тоже выигрывают все матчи в РПЛ. Мы должны их в любом случае обыгрывать. Независимо от того, все игроки у них в строю или не все», — приводят «Известия» слова Мостового.

Матч «Зенит» — «Динамо» (Москва) пройдет на «Газпром Арене» в субботу, 10 августа. Начало — в 17.30 мск. В трех турах РПЛ обе команды набрали по 9 очков.

Вильмар Барриос, Вендел и&nbsp;Максим Глушенков&nbsp;&mdash; Бителло и&nbsp;Константин Тюкавин. Глушенков с Венделом против Тюкавина с Бителло и битва вратарей. Шесть бриллиантов матча «Зенит» — «Динамо»

Источник: Известия
Андрей Мостовой
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
1
0
Читайте также
В Курской области ввели режим ЧС федерального характера
Кирилл Капризов: биография чемпиона Олимпиады и звезды НХЛ
Су-34 ударом ФАБ-3000 уничтожил живую силу и технику ВСУ в Сумской области
«Краснодар» хочет купить экс-легионера ЦСКА. Трансферные слухи РПЛ на 9 августа
Минздрав переиздал перечень медицинских противопоказаний к вождению
Опубликованы кадры с военкором Поддубным после попадания дрона ВСУ в машину
Популярное видео
РПЛ: видео голов 3-го тура 5 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 4 августа
РПЛ: видео голов 3-го тура 3 августа
«Динамо» (Махачкала) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Краснодар» — ЦСКА: Кубок России, видеообзор матча
«Ахмат» — «Пари НН»: Кубок России, видеообзор матча
«Спартак» — «Динамо»: Кубок России, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: Кубок России, видеообзор матча
«Зенит» — «Факел»: Кубок России, видеообзор матча
«Рубин» — «Акрон»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 2-го тура 28 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 27 июля
РПЛ: видео голов 2-го тура 26 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 22 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 21 июля
РПЛ: видео голов 1-го тура 20 июля
Аргентина — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, финал
Канада — Уругвай: видеообзор матча, Кубок Америки, матч за 3-е место
Уругвай — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Аргентина — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/2 финала
Уругвай — Бразилия: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Колумбия — Панама: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Венесуэла — Канада: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Аргентина — Эквадор: видеообзор матча, Кубок Америки, 1/4 финала
Бразилия — Колумбия: видеообзор матча, Кубок Америки
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Агкацев — о результатах «Краснодара»: «Ищем пока свою игру»