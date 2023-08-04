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Сегодня, 19:35

Мостовой: «У «Динамо» сильная команда, интересный тренер, но пока трудный период»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой поделился ожиданиями от матча 3-го тура РПЛ с «Динамо».

«У нас будет анализ игры «Динамо», так что, безусловно, вспомним о матче в Кубке России («Зенит» проиграл по пенальти — 1:1, 4:5). У них сейчас сильная команда, интересный тренер, работа которого в «Оренбурге» мне импонировала. Правда, пока трудный период — все новое. Будем играть на победу. После не самых удачных матчей мы обычно просыпаемся и в следующий раз играем намного лучше. Надо исправлять ошибки. С мотивацией точно все будет хорошо», — приводит слова Мостового пресс-служба клуба.

Матч «Зенит» — «Динамо» пройдет в воскресенье, 6 августа. Начало встречи — в 19.00 по московскому времени.

Антон Заболотный и&nbsp;Дмитрий Баринов. «Зенит — «Динамо», ЦСКА — «Локомотив»: расписание матчей 3-го тура РПЛ

Андрей Мостовой
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
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