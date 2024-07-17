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Андрей Мостовой: «По первым играм ощущение, что «Зенит» хорошо готов к сезону»

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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой ждет от команды тотального доминирования в чемпионате России в предстоящем сезоне.

«Не знаю, как все сложится. Но надеюсь, добьемся тотальной доминации — мы будем к этому стремиться. В следующем году, как раз во второй части сезона будет столетие «Зенита» — юбилей. Мы много усилий приложим, чтобы взять снова золото. По первым играм впечатление у меня, что команда готова хорошо. И настрой хороший. Поэтому... Как получится, так и получится. Но я думаю, должно быть все хорошо», — приводят слова Мостового «Известия».

В сезоне-2023/24 «Зенит» стал обладателем Суперкубка и Кубка России, а также чемпионом страны.

Источник: Известия
Андрей Мостовой
РПЛ
ФК Зенит
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