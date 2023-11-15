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РПЛ

Сегодня, 14:08

Андрей Мостовой о слухах про драку Дзюбы с Пиняевым: «Сережа сказал, что ничего не было»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Сергей Пиняев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник «Зенита» и сборной России Андрей Мостовой прокомментировал информацию о драке между нападающими «Локомотива» Артемом Дзюбой и Сергеем Пиняевым.

«Это футбол и эмоции. Артем — эмоциональный игрок. В «Зените» такое случалось. Подкалывали Пиняева? Да. Я у него спрашивал — он сказал, что ничего не было. Вброс», — сказал Мостовой.

14 ноября журналист Иван Карпов сообщил, что между Дзюбой и Пиняевым произошла потасовка в раздевалке команды после матча 14-го тура РПЛ между «Локомотивом» и «Спартаком» (1:1).

В «Локомотиве» назвали неправдой информацию о конфликте игроков. Затем Дзюба и Пиняев высмеяли новость о драке, выложив видео с Хасбиком и турком Коксалом Бабой.

Андрей Мостовой
Артем Дзюба
Сергей Пиняев
Футбол
ФК Локомотив (Москва)
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