Андрей Мостовой — о попытке похищения: «До матча с «Динамо» никто ничего не знал»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировал попытку похищения в Санкт-Петербурге. — Вчера общественность взбудоражила новость об инциденте 23 октября. Вы можете рассказать, как все это происходило? — Сейчас, к сожалению, не могу ничего рассказать, потому что идет следствие, и я не имею возможности раскрывать все. Но произошло все поздно вечером. Все очень быстро происходило. Особо не успел понять, что происходит. Только потом пришло какое-то осознание, что все довольно серьезно. Я себя нормально, вроде бы, повел — не поднимал панику, не стал всем подряд звонить, дождался утра, и потом уже началось все, что начало происходить. — Сильно переживали после случившегося? Как это событие повлияло на ваш тренировочный процесс? — Безусловно, был в шоке, что в нынешнее время такое еще может произойти. В ночь после этого инцидента мы с другом как раз находились на связи. Тяжело было уснуть, особо не спал. Но никому ничего не рассказывал. Решил выждать паузу. Даже близкие не знали об этом. Только потом утром связался с нашими людьми по безопасности из клуба, и начался весь этот процесс. — Все поразились вашему спокойствию при общении с журналистами после матча с «Динамо». Как вас поддерживали партнеры и тренерский штаб? — Никто об этом вообще не знал. Это вышло вчера. Утром очень много звонков и СМС начал получать. Телеканалы звонили, хотели узнать. Но решил сделать так, чтобы ни с кем на связь не выходить. Ждал сам отмашку — что скажет клуб, как действовать. Вчера получил очень много поддержки со стороны ребят и людей извне. До этого дня вообще никто ничего не знал, кроме моего друга, с кем инцидент произошел. Ужас недели: Андрея Мостового пытались похитить в Петербурге. Футболист «Зенита» отбился и убежал Нападение на Мостового произошло в ночь на 23 октября на Вязовой улице в Санкт-Петербурге, когда футболист выходил из продуктового магазина и направлялся к своему автомобилю. Несколько неизвестных подбежали к полузащитнику, начали хватать его за руки, пытаясь затащить в микроавтобус, однако Мостовому удалось отбиться от нападавших. Позднее, 25 октября, злоумышленники на том же месте похитили другого человека — зятя депутата Государственной думы Вячеслава Макарова Сергея Селегеня. 27 октября Октябрьский райсуд Петербурга отправил под стражу четверых обвиняемых по делам о похищении бизнесмена Селегеня и попытке похищения Мостового — Степана Мирошина, Самира Павлова, Рустама Худайкулова и Владислава Яковлева. Судья Наталья Рябова заявила, что срок меры пресечения для всех фигурантов составляет два месяца.

ровнов Вот Вы точно активно по голове получали. Причем крепко.И берегите голову. Голова предмет темный, исследованию не подлежит. 29.10.2025

Гена Борисов Мостовому счастья и огромного здоровья !!! 29.10.2025

Баск Думаю, хотели в Барселону его продать. 29.10.2025

glyhoi94 несколько так говорят,значить + зеленского+макрона 29.10.2025

ровнов По голове все в дестве получали. Но Вы, видимо, чаще. 29.10.2025

сергей карасёв отказался от крыши...решили припугнуть... 29.10.2025

iriston1963 90е возвратились. 29.10.2025

Шевроле Невест воровали... 29.10.2025

andrew.v.ch Автор, какой микроавтобус, ролик смотрел? 29.10.2025

Kimi_ Он был в шоке " не думал, что в такое время может произойти подобное..." --------------- В какое время? Или он в путосторонней реальности живет, тренировки, матчи, рестораны и роскошная жизнь не позволяет видеть ничего вокруг. А вообще почему такой сильный атлет не попал в число 300 тысяч, тех самых парней? Подготовлен, силен, накачан итп итд. А потому что у него такое время............которое отличается от времени обычных граждан. 29.10.2025

Banquero Дай бог вернуть девяностые и опять пожить по-человечески, а не вот в этом во всём.. 29.10.2025

Banquero Но зато не девяностые :joy: 29.10.2025

Banquero Хорошо что не девяностые! :joy: 29.10.2025

Aprel Бандитский Питер, преращается в столицу ЛГБТ! Чудеса от Василича...:sunglasses::money_mouth::relaxed:? 29.10.2025

Dexterous Интуиция мне подсказывает, что тут Байден непосредственно виноват. 28.10.2025

al-an-ko Интересно что за 3 де ба минусов наставили. 28.10.2025

Кудрявый мальчуган Поддерживаю. 28.10.2025

Kум Тыква закачал порнуху с запрещенного канала, а там пан Томка Юзеф насилует Аркадия Штейнберга. такой вот еврейский междусобойчик! пан Топотун, не пора ли этих двоих гамасеков забрать в гей хаус??? чтобы туто не атсвечивали? 28.10.2025

Фобия Геша! Добрый вечер! Как там коммунист-перерожденец Путин поживает? Всё галоши пересчитывает? :sunglasses::money_mouth::rofl: 28.10.2025

Пан Юзеф Ты можешь хоть дрочить вприсядку, но умнее от этого не станешь. 28.10.2025

Аркадий Штейнберг Знакомый вопрос. Тебя бригадир Антропов прислал? У подВадимников соих мозгов мало. Поэтому им проще под других прогибаться. Ведь ты же взрослый мужчина. Дети наверное есть. Не стыдно таким быть? 28.10.2025

zega "крыс с по-Мойки" скоро будут дератизировать 28.10.2025

Кудрявый мальчуган Юрка Амиров, мочи их! 28.10.2025

Кудрявый мальчуган и это тоже, но мольба Фобии кончить на лицо еще два раза останецца не удовлетваренной! 28.10.2025

Евгеша Батиков за КПРФ он не импотент-колясочник, а ампутант-всушочник))) 28.10.2025

Кузьма Огурцов-Водкин Похитителями какие-то второкурсники вуза были. 28.10.2025

Кудрявый мальчуган Топотун кончил на лицо Фобии, а тот говорит кайф, теперь кончи на лицо Апрелю и Заполярию! Топотун в замешательстве, - не могу кончить на тебя придурь три раза подряд, я старый импотент-колясочник! 28.10.2025

Евгеша Батиков за КПРФ ради интереса казнили бы уже парочку тварей, глядишь бы и уровень преступности пошел вниз))) сегодня похитители, дальше что - завтра каннибалы из-за чувства голода кого-нить попытаются зажарить и съесть в центре Москвы?))) 28.10.2025

Кудрявый мальчуган Жалоба принята. Как Спартак, буду жаловаться на всю твою матершину. 28.10.2025

Жорж Вартанов Вы говорите футболисты у нас плохие, бандиты не смогли затолкать в машину какого то футболиста, был бы вместо Мостового Хабиб я бы понял, а так, тьфу) 28.10.2025

Aprel Это ещё что? Скоро в сортирах мочить начнут...Старший приказал!:sunglasses::money_mouth::relieved: 28.10.2025

TokTram_ Чисто питерское похищение 28.10.2025

Фобия Многим 90-ые годы, скоро покажутся раем! :sunglasses::sunglasses::sunglasses::money_mouth::money_mouth::money_mouth: 28.10.2025

blue-white! Чушь какая-то! Кому он нужен? А может это селекционеры Барсы или Реала?! Ведь Андрей стоит минимум пол лярда, столько даже они не потянут... 28.10.2025

Фобия Ловить женщин и детей легче, чем преступников! Это и есть основа режима! :face_with_monocle::money_mouth::rofl: 28.10.2025

Кент ты идиот! это такие как ты виноваты в похищении Мостового! они ловят таких как ты дебилойдов, а надо ловить преступников! 28.10.2025

Пан Юзеф Ты сказочный идиот, вездесуч. Тебе десять раз было сказано, что Штейнберг не я. Но до тебя не доходит. 28.10.2025

Stepan Putin Ты кого спрашиваешь, дебила в инвалидном кресле? он уже лет пять под себя ходит, мозги жиром заплыли, какой разум??? лишь бы тень на плетень наводить, старая развалина! 28.10.2025

Эдпитер да там же люди несерьезные . Набрали по интернету четырех студентов- дебилов 28.10.2025

kawh1.leonard Иеперь никто не рискнёт на него напасть: не догнать. Всем, у кого нет таких машин, причёсок и прочего можно не напрягаться. Студентики решили меринов этих попугать- бестолково только. А тот, второй терпило видимо с лишним весом. 28.10.2025

Заполярье Во всём виноват Горбачёв, опять скажут чекисты и ( это главное ) боевые гуси из биолабораторий Украины! Это к бабке не ходи...В одном виноват Горбачёв, а именно в том, что не пересажал всю гэбню и не вывез их, с территории СССР, к хозяевам в Вашингтонский обком! Эх, жили бы Мы сейчас - в прекрасной России! А в США пусть бы правил Путин! Он бы справился...И чем больше бы он справлялся, тем лучше бы Мы жили в своей России, с не расстрелянным народным парламентом, без прихватизации, без взрывов и чеченских войн, без всех этих чекистских прихвостнях, которых видим, каждый день на экранах ложьТВ! Вперёд Россия! :sunglasses::money_mouth::relaxed:? 28.10.2025

Охотник на оленей Аркаша, ты же не настоящий. Пиши под своим именем Юзеф пан Кац. И не позорься. 28.10.2025

Аркадий Штейнберг Один из форумчан написал: После Кучмия на страницах Спорт-Экспресса можно встретить всё и обо всём. Наверное вы здесь совсем недавно. Поэтому не привыкли. 28.10.2025

Aprel Можно сказать в чекистской столице, в самом центре Питера и, вот такой преступный синдикат создан, по похищению молодых людей России! Ужасы! Куда смотрит милиция? Отставить! Куда смотрит полиция, Росгвардия и другие сотрудники силовых органов, которых сейчас, аж 3 500 000 рыл в стране! А результатов НОЛЬ! Слава чекистам-миллиардерам! Скоро и на улицу не выйдешь, от такой демократии! :sunglasses::sunglasses::sunglasses::money_mouth::money_mouth::money_mouth::rofl: 28.10.2025

PeterMunch Как же они сами себя обезвредят? 28.10.2025

Фобия В 90-ые, глубинные чекисты-перерожденцы, были ещё не миллиардерами как сейчас, поэтому по нашей России, потекут реки крови...Ибо эти паразиты. за "свои" наворованные у народа денежки, руками всех душить будут! О, горе! О, горе! Господи! Спаси Россию от чекистской саранчи - власти жуликов и воров! :sunglasses::money_mouth::relieved: 28.10.2025

МАО Всё это было у магазина Азбука Вкуса в "Олимпийской Деревне". Там камеры наблюдения на каждом кусте. Надо быть совсем альтернативно одарённым, чтобы там людей похищать. Два раза. А потом туда же приезжать за выкупом. 28.10.2025

МАО Тебя и сейчас никто не знает. 28.10.2025

МАО Адекватно себя повёл. Молодец. 28.10.2025

Робат А если бы Зенит проиграл? Динамо в этом обвинили бы! 28.10.2025

Valery Petrukhin Что за бред? 28.10.2025

Pavel D Так милиция никуда и не смотрит. Нету милиции!)) 28.10.2025

Valekka Ну,так и делали-только последовательно : штука в день,но видно точка новая была,не отработанная!! Теперь всем будет понятно,что все принуждения перечислить некую сумму в Питере-это их рук дело! 28.10.2025

Rutozid Андрей Мостовой — о попытке похищения: «До матча с «Динамо» меня никто не знал» Так правильно. 28.10.2025

albou2 Так сразу весь магазин захватывать надо было, а там разобрались бы) 28.10.2025

Dron56 Обалдеть ! Я так понимаю в Питере опять девяностые ? Это похищение вылезло наружу по той причине что провалилось а сколько еще таких эпизодов остались в тени ? Мы куда движемся , в светлое будущее ? 28.10.2025

Valekka Магазин статусный-кто оттуда выходит-добыча! 28.10.2025

Valekka И каким образом герой К-Г может иметь высокий рейтинг и у кого,если обманом пролез на трон? Ниже рейтинг только у Щуки волшебной,которая шастала к прорубям и которую ведром поймали,у дурочки Золотой рыбки,которая будучи всесильной волшебницей,спала у берега и ждала,пока дряхлый дед её сетью не накрыл.И уж совсем дно пробивают дед и бабка,которые взялись золотое яйцо ломать( кто нибудь понял зачем?),а когда мышка разбила!!!!!(её бы в войско Чингиз-Хана,ворота пробивать),начали рыдать и чуть до суицида не дошли.Сказки-это намёк,что не надо в жизни дурачком быть,и верить в разную хрень! Целовать надо не жабу,а принцессу-тогда и гемора потом не будет!:))) 28.10.2025

Evgeny Sidorov Дальше будет хуже, 90-е покажутся цветочками. Движуха! 28.10.2025

Ceown Много,очень много гнилого сена в голове.Кто мешает получить высшее образование, добиваться профессионального успеха, заняться политической или хозяйственной деятельностью (бизнесом),избираться депутатом и стать "власть имущим"?? Лень или тупость? 28.10.2025

albou2 В микроавтобус запихивали? Так это ТЦК-шники с Украины! Ужас, уже до Питера добрались! Куда милиция смотрит? 28.10.2025

albou2 Злоумышленники там всех подряд похищали что ли? То футболист, то зять депутата…) 28.10.2025

Аркадий Штейнберг Анализ уже проведён. Там и причины и их влияние. Если вы не читали, то он здесь https://www.sport-express.ru/football/rusteam/reviews/rossiya-provedet-tovarischeskiy-match-s-boliviey-14-oktyabre-2025-goda-fakty-o-sopernike-rossiyskoy-komandy-2366946/#comment_form 28.10.2025

Аркадий Штейнберг ВАДИК, если ты считаешь что я редко выхожу на связь то давай это исправим. Предлагаю тебе такую тему: КНИГИ. Но книги должны быть профильными. Они должны коррелировать с твоим лечением. Начнём с самых простых: со СКАЗОК. Обязательно перечитай Конёк-горбунок и сказки про Иванушку-дурачка. В них показывается как герой порицаемый обществом поднимает свой РЕЙТИНГ и становится уважаемым человеком. Ситуация совсем как у тебя. Если же брать гендерную неопределённость, то перечитай Дюмовочку и проведи параллели с собой. Точнее с НАТАШЕЙ АНТРОПОВОЙ. Ведь это тоже ты. Твоя личность. ОБЯЗАТЕЛЬНО ПЕРЕЧИТАЙ! И твоя жизнь наполнится новым смыслом. Через НЕДЕЛЮ обсудим прочитанное. 28.10.2025

Petr Bitkin Не. Крупу и приусадебный участок. Вот смотрите: когда разваливалась империя Романовых (я люблю Алёшу) - посыпалось всё, и город стал терроризировать деревню. Ну и вот. До того не дойдёт, но власть имущие секут и такой вариант. В целом: сколько ты нажрёшься - за столько и ответишь. Мироздание поругаемо не бывает. 28.10.2025

Petr Bitkin Аксиома: "прибввочная стоимость" создаётся не посредством производства, а через бюджет ("Распил" - чрез любимый вами "футбол", чрез шоу-бизнес... секрет: долго оне так не протянут, гос-структуры слабеют перед реорганизацией, чем ниже сидишь, тем мягче падать). "Работать будут все, а получать - достойные :)" .Понаблюдаем :) 28.10.2025

Petr Bitkin Вигвам. Романовы 4-х летнего мальчика повесили на Спасских воротах - и как с гуся вода - "чайки под них проезжали, а теперь - "мерседесы или как её там.." Посмотрим, понаблюдаем, как с нас стригут :) ... то, что им ничем не поможет - умрут, и сгниют. То, во что веришь - ТО ты и есть. И то, что ты думаешь - ТО ты и есть. Ну, пусть футбольное "боление" - нехудшая форма существования сущности :) 28.10.2025

Фобия Пора закупать хлеб "Бородинский" в больших количествах...Из него сухари хорошие получатся - СМАК ! :relieved: 28.10.2025

Petr Bitkin Ответ "Заполярью" - стихи нарочито... а, впрочем, и просто неумелые: " Арктика. Метеорологическая станция. Сквозь белесые клочья тумана По просторам суровых морей Капитаны ведут караваны Для поддержки усталых людей. Тех, кто ныне дежурит на льдине, Терпит злобу арктических вьюг - Наблюдая, как в небе чуть синем Облака ветер гонит на юг. Скоро, скоро прибудет подмога - Там консервы, галеты и сыр... Потерпи, друг-полярник, немного - На тебя так надеется мир. Интересны прогнозы погоды, И, конечно, они неточны... :) Никогда не узнают народы Бескорыстно как трудишься ты. Право, так равнодушно ты смотришь, Как в зарплате тучнеют нули - На торос ты надменно восходишь, Ускоряя вращенье Земли. Как медвели в новелле бессмертной, Упираясь в незримую ось, Ты, в арктической мгле беспросветной - Как кораблик "Юнона-Авось". 28.10.2025

Заполярье Вот сидят у телевизора, эти преступники, смотрят на тупую пропаганду чекистов-миллиардеров, истинных инагентов, изменников Родины и предателей русского народа, а потом выплёскивают телененависть, на улицы наших городов и сёл, нашей Великой России! Это что же получается? Пора привлечь к уголовной ответственности, этих взорвавшихся псевдо-журналистов, целью которых, является через низменные чувствва человека и свою пропаганду - разворовывать бюджет России! Позорище! :sunglasses::money_mouth::relaxed:? 28.10.2025

Petr Bitkin "Где я?" - "Вы в тюрьме, товарищ!" :) Грубый век. Дикие нравы. Выпить спокойно не дают, а уж высказаться на запротолированном референдуме - тем более. Эти гниды - что правят эрефией - не ведают, что "есть и Божий суд, наперсники разврата...". Вот. Когда. Я. посмеюсь :) . Да и смеха эрефия не стОит. Только Божьей милости. Пишу на футбольном форуме. Попробуйте в рунете писАть где-нибудь ещё... (смешно: они думают, что умрут , и сгниют, и всё... Идиёты :) 28.10.2025

Топотун Я же говорил, что ты такой ненасытный ! В Гей-Хаусе ты и Грэга оприходовал ! 28.10.2025

Топотун Леха готов к коитусу с любым тренером РПЛ и сотрудниклм РФС ! 28.10.2025

Топотун Леха сказал, что может поиметь любого парня ! 28.10.2025

Топотун По заданию чекистов-перерожденцев ! 28.10.2025

Туборг Самоутверждение на пятом десятке лет не бывает коротким и кротким... 28.10.2025

Ю.Ю. Что, без подсказки никак? 28.10.2025

Aprel Его избивали резиновыми дубинками! :relieved: 28.10.2025

Робин из Локсли Производителям фольги для шапочек ? 28.10.2025

Заполярье Это всё пропаганда ненависти и лжи виновата! А пропагандистов-миллиардеров, таких как Шапиро, Скабеевы, Симонян и, далее по списку - нужно судить НАРОДНЫМ судом, чтобы другим негодяям неповадно было! Вперёд Россия! Вперёд! :sunglasses::money_mouth::relaxed:? 28.10.2025

Lars Berger Шарапов - молодец. 28.10.2025

Правдобур Неприятность большая, но Мост правильно сделал что ноги включил, а не стал, как тут дураки советуют, отмахиваться. Вчера писали что ему помог какой то хоккеист. Это правда? Тогда парень наст друг! 28.10.2025

ровнов Так по Вашему, кому выгодно? 28.10.2025

Ilya Gudman календарь майи ? 28.10.2025

Viktor210176 чурка,ты вообще о чем?! 28.10.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР Я щаз тебе якорь засуну в корму! 28.10.2025

Ю.Ю. Изучайте календарь!!! 28.10.2025

ЛЕОН КИЛЛЕР Ах ты мой милый искромётный Гей юморист! 28.10.2025

Ivan Ivanov Леха,это фотка Членостини. 28.10.2025

ровнов А по Вашему -кому? 28.10.2025

Ivan Ivanov Леха,хочешь оприходовать крашеного? 28.10.2025

Cб.Антарктиды Кастолом Баринов там все выпрашивает полторашку... едь в Европу доказывай за 300 как Кузя!!! Выпрашивают они в нищей стране... 28.10.2025

Авиатор за Спартак 67 Какой бред. Какая лютая х.. ня... Кто-то что-то понял? Ну, вот так, чтобы вопросов не осталось? 28.10.2025

Petr Bitkin Пошло это вот откуда: "Я вижу всё. Я всё запоминаю. Любовно-кротко в сердце берегу. Лишь одного я никогда не знаю. И даже вспомнить больше не могу". Заковычено :):) Времени свободного у вас много, "господа", вот и вся тайна :) . Но... базлайте, в этом слАдость жизни :):) 28.10.2025

ровнов Хотели бы- дали по головке или эл. шокером и -ага. А так постановка в стиле Медведева. 28.10.2025

Petr Bitkin Можно было б покороче :) 28.10.2025

Petr Bitkin Фрайер :) 28.10.2025

ровнов Тяжело ему жить. Больному. Тут надо узнать- откуда это пошло. 28.10.2025

Ю.Ю. Изучайте календарь. Именно там ответы на вопрос - кому это было выгодно. 28.10.2025

huikin "Молодец Шарапов, быстро бегаешь. внимательности тебе ещё и цены б тебе не было" 28.10.2025

Секир-башка Не того Мостового надо было похищать, а другого. Ошибочка вышла. 28.10.2025

ALEX1984 Обещают по совокупности ( похищение и аымогательство ) 22 года на нарах им . 28.10.2025

Philip Future А слабо ещё минусов 10, Антропов ? :-) Ну, что я могу тебе сказать - ты просто имбецил, если тратишь всё своё время на то, чтобы дислайки ставить :-) . . 28.10.2025

-философ- Ага))) И граф Отодракула))) 28.10.2025

Cб.Антарктиды там Сатанист заправляет всем 28.10.2025

Купер/Canadec/ Топик что смешного сказал бы...одна гомосятина... 28.10.2025

-философ- Может, это ответка, через много лет, за хулиганство Гулливера? 28.10.2025

Аркадий Штейнберг ВАДИМ, перепады настроения это нормальная реакция при лечении. И не надо скромничать. Тем более как ты правильно сказал твоей бригаде я интересен только из-за того, что интересен тебе. Ты ставишь лайк и они за тобой повторяют. Из них только zenit2025 хоть какую то интеллектуальность проявляет. Остальные, такие как кудрявый мальчуган - это неграмотный планктон. Одним словом не забывай моих рекомендаций по вопросу поднятия собственной значимости в глазах окружения. Это тебе очень поможет в общении не только с окружением, но и с представителями государственных структур. 28.10.2025

Cб.Антарктиды Зачем ты динамо забил дурачок?))) Ниже уже писали ничего типо не произошло,бандиты решили после тебя еще одного человека похитить:grin: Вы че там тормозную жидкость в Зените пъете? 28.10.2025

Пан Юзеф В 90-е воровали футболистов? 28.10.2025

ОстроV Kроличий Может это были селекционеры Ахмата?. 28.10.2025

Топотун Ты был просто бесполезен, руй ! 28.10.2025

Миру Да делов то- на сво сгоняют, хероями придут, если придут конечно! 28.10.2025

Топотун Тебя в 90-е выгнали на улицу ? 28.10.2025

Миру А тебе ещё что то не понятно тут??? Ну ну, разбирайся, путриот! 28.10.2025

Boris судя по нику и комментам твоим, видно, что ты шаболда хохляцкая.... Патриоты себя не выпячивают и тем более чушь не пишут, а пытаются разобраться..... 28.10.2025

ровнов Хотели бы похитить -похитили бы. А так -постановка. 28.10.2025

Philip Future А почему же поблизости не оказалось Семака ? Он же, всегда где-то рядом, в таких случаях, как Чёрный Плащ - то эпилептику поможет, то ещё какой добрый поступок совершит . . 28.10.2025

Jackson 57 Во-во! То-то ты, опилочный, всё своё очко почёсываешь... 28.10.2025

Alesso Карпин пытался украсть и сахаром накормить, чтоб с Динамо сил не было 28.10.2025

ONIKAN2013 Техническое училище, вроде. Я думал, что это бывшая "фазанка". 28.10.2025

Max Stch как там жид в вышиванке вас выпускать уже начал?.. в европу в которую стремились 28.10.2025

Топотун Русик говорит, что овечка это его идеал. 28.10.2025

Топотун Русик сколько сегодня овечек оприходовал? 28.10.2025

Топотун В 90-е все было оруенно! 28.10.2025

Топотун Грэг тебя при фрахте тестил ? 28.10.2025

Вадим Антропов Это была ШУТКА/розыгрыш, максимум на СЕМЁРУ ):(:relaxed:?:blush::innocent::slight_smile::laughing::stuck_out_tongue_closed_eyes::star_struck: 28.10.2025

Купер/Canadec/ Бандитский Петербург.... 28.10.2025

Jackson 57 Вот только в 90-х такие вещи стали обыденностью, а сегодня это уже ЧП. Какой-никакой, но прогресс... А вы, видимо, 90-х не застали? Ну тогда всё ясно... 28.10.2025

max fucktor Надо было назвать статью, перефразировав Голышака: "Человек НЕ с лицом гладиатора". 28.10.2025

Патриот Великой России "Спасибо" гео стратегу что вывел страну из 90 ых ! хахахаххаха 28.10.2025

Bache Gabrielsen Бландынка.... Спинным мозгом чувствую - бландынка ! (с) 28.10.2025

Вадим Антропов Гее-фантик! Когда были вьетнамские партизаны, я учился в технаре города Ленинграда. А на счёт афганских, дык с начала 1983-го года у меня самого позывной "Душман" среди коллег/друзей. Топа разве старый ?! У старых/ленивых ДЕТСТВО в попе давно закончилось!:cowboy: 28.10.2025

Philip Future - Ничего не сделал, слушай ! Только из магазина вышел. Обидно, да . . 28.10.2025

руслан магомедов еще один педрилло. 28.10.2025

Ivan Ivanov Топа поводил тебе йогуртом по губам.инфа:100: 28.10.2025

руслан магомедов тебе сраная чмарташка что бы завыть и завонять. 28.10.2025

руслан магомедов педрило уркаинское закройся гандило. 28.10.2025

Ivan Ivanov Вадик,кроме вьетнамских партизан и афганских душманов тебя оприходовал старый Топа.И это прекрасно.:thumbsup::fire: 28.10.2025

Вадим Антропов Выращивают растения/цветы, овощи/корнеплод = Природоведение. А недоумки/придурки - это уже зоология:innocent: 28.10.2025

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho). ну вот и 90-е подъехали... верной дорогой идем, "господа" нувориши у кормушки. 28.10.2025

Реалист-правдоруб Это селекционеры Бундекора или Пахтакора были 28.10.2025

Вадим Антропов Клоун-ПэТэУшничек! А) ЗАЧЕМ (Для Чего) будоражить/отвлекать общественность?! = = Придумал сам себе МИРОК (якобы работу )с какими-то непонятными тестированиями ((- Мне они ПО-БАРАБАНУ!!! Уверен и другим тоже. Б) За РЕЙТИНГ денег НЕ платят. Просто я доказал тебе,- недалёкому, что НАКРУТИТЬ могу сколько захочу. Бригадному Подряду лично ты = До ФОНАРЯ, тебя НЕТ даже в Чёрном Списке, т.к. с этого акка (ника) выходишь на связь (рисуешь) очень реденько - сцЫкло! В) Встречал идиотов, но такого как ты - впервые. НЕ опаздывай в свою ПЕСОЧНИЦУ, и спасибо за внимание/ мою популярность:sunglasses: 28.10.2025

Топотун Думаю они его отпетушили :( 28.10.2025

Топотун Явно банда гомика Пердока с Ржевки или фагета Игоря с Озерков. Больше некому. 28.10.2025

Топотун В этом городе беспредел и беззаконие ! 28.10.2025

Viktor210176 кому понадобился этот играчишка!? 28.10.2025

Pol Pol Дааа ребятки, скоро у вас, много кого хитить начнут, всё к тому и едет .... ну ничё, к этому привыкли и к тому тоже ... привыкните. Вам, похоже, какая разница, кто вас стрич будет .... я так точно, ни разу не удивлюсь, ей Богу. 28.10.2025

инок Любопытно, как эти недоумки вообще попали в Морскую Академию(( 28.10.2025

Байба Бендика Не того Мостового назвали "Царём"..... 28.10.2025

За спорт! разводного 28.10.2025

igorlvov Пипец конечно! Живём как на вулкане! И что характерно, даже разбойники стали дебил на дебиле! Что хотели понятно, но методы это полный зашквар! Там вообще такое понятие как мозг присутствовало??? ИТОГ! Ну лет десять к гадалке не ходи! Лучшие годы варежки вязать! ПРИДУРКИ! :).........и ладно бы там чебуреки, я бы хоть как то понял! Но эти! ЁЁЁЁЁЁ......а футболер молодца! Респект! 28.10.2025

Пьер Литтбарски Бандитский Петербург. Эпизод 541. "Похищение моста". 28.10.2025

Леший Откуда ж вы, такие недоумки, берётесь? А точнее, кто и где вас таких выращивает? 28.10.2025

инок "Правопорядок в стране измеряется не наличием воров, а умением властей их обезвреживать." - Г. Жеглов 28.10.2025

Аркадий Штейнберг АНТРОПОВ, ты начал лениться! Так НЕЛЬЗЯ! Всего 600 лайков за 3 недели. Мы же говорили об этом. Не тратить время чтобы минусовать других на этом РЕЙТИНГ не заработаешь. Трать время на себя и на свой РЕЙТИНГ. Дополнительно хочется отметить что ты меня ОЧЕНЬ ПОРАДОВАЛ. Я потратил на тебя много времени и был вправе ожидать от тебя благодарности. Поэтому было приятно получить от тебя лайк за мою работу по тестированию и итоговой оценке. Это лишний раз говорит о том что работа проделана не в пустую. А удивило то что члены твоей бригады дружно и главное положительно оценили мой труд. Целых 10 лайков за результат тестирования! Не ожидал. Конечно же это произошло не без твоего участия. Сразу видна твёрдая рука. СПАСИБО, ВАДИК! 28.10.2025

Vorlod Эка встряхнули Андрюшу ,он с апреля с игры не забивал ,а тут наконец забил 28.10.2025

За спорт! Держаццо! 28.10.2025

Прораб. Самир Павлов, странное сочетание. Накрутят им по полной. С депутатами шутки опасны. 28.10.2025

Sergejs Stanevics Наконец-то спортивной газете есть чему посвятить серию статей. 28.10.2025