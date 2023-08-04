Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Таблица переходов
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 19:15

Мостовой: «В последний год я наслаждался игрой Малкома, он был на голову сильнее всех футболистов лиги»

Мостовой заявил, что в прошлом сезоне наслаждался игрой Малкома
Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой прокомментировала уход нападающего Малкома в «Аль-Хиляль».

«Эти три года Малкома в команде были совершенно разными. В первом у него не пошло, второй получился чуть получше. На третий год это был совсем другой футболист. Для меня открытие, что можно настолько поменяться за сезон, повысить свой уровень. В последний год я наслаждался его игрой, он был на голову сильнее всех футболистов лиги. То, что сейчас у нас что-то не получается, это нормально. Последние несколько лет костяк не сильно менялся, а сейчас Далер ушел, Малком, Вендел... Люди, которые постоянно были в основе», — приводит слова Мостового пресс-служба клуба.

3 августа «Зенит» объявил о переходе Малкома в «Аль-Хиляль». Сумма трансфера — 60 миллионов евро. Бразилец выступал за команду с августа 2019 года. Всего на счету Малкома 42 гола и 24 результативные передачи в 109 матчах за «Зенит».

Андрей Мостовой
Малком Филипе (Малком)
ФК Аль-Хиляль
ФК Зенит
1
Обсудить
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Российская теннисистка Корнеева заявила, что не думает о смене гражданства
Представительница Сомали пробежала стометровку на Универсиаде за 21 секунду и установила антирекорд
Умерла актриса Ирина Мирошниченко
Навальный получил 19 лет колонии особого режима по делу об экстремизме
Подписан закон о повышении верхней границы призывного возраста до 30 лет
Как российская вакцина от Эболы поможет Африке в борьюе с новыми вспышками: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Селихов: троллинг с Соболевым, ошибки прошлого сезона
«Факел» — «Енисей»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Пари НН» — «Родина»: видеообзор, ответный стыковой матч
«Родина» — «Пари НН»: видеообзор, первый стыковой матч
«Енисей» — «Факел»: видеообзор, первый стыковой матч
Дуарте: адаптация в «Спартаке», смерть брата, удаление на Малкоме
Топ-10: самые огненные дерби «Спартак» — ЦСКА
Быстров: «Соболев, тренируйся! А про судейство скажу я!»
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Промес — о том, что обогнал Титова по голам за «Спартак»: «Шикарный игрок! Для меня это большая честь»

Деменко считает «Краснодар» фаворитом матча против «Пари НН»