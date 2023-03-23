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Сегодня, 11:45

Андрей Мостовой рассказа, как перестал реагировать на критику

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, как со временем перестал реагировать на критику и почему восхищается Артемом Дзюбой.

«Первый год прям все читал. Сильно расстраивался, загонялся. Было неприятно. Плюс игра не шла. Но потом все более или менее наладилось. Сейчас все устраивает. Образовался ли иммунитет к критике? Сто процентов. Это все опыт. Я в этом плане восхищаюсь Артемом, его стержнем. Он прошел через многое», — приводит слова Мостового Sport24.

После 20 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице РПЛ, набрав 48 очков.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-23-rasstraivalsya-zagonyalsya-nepriyatno-bylo-voskhishchen-dzyuboy-yego-sterzhnem-igrok-zenita-mostovoy-o-kritike
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Андрей Мостовой
Артем Дзюба
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
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