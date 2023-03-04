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Андрей Мостовой: «Соскучился ли по Дзюбе? Ну так...»

Виталий Косик
Корреспондент
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал о поведении экс-форварда питерской команды Артема Дзюбы.

— Как тебе жеребьевка?

— Да в принципе без разницы. Интересно было бы на «Локомотив» попасть. Почему-то был уверен, что Артем приедет в Питер, но не сложилось.

— Соскучился по нему?

Ну так... Интервью посмотрел и все вспомнил. Очень интересно. Артем умеет разговаривать.

— Удивило что-то?

— Да нет. Просто человек высказал все, что мог и может позволить сказать. Ему особо терять нечего.

— Про «Зенит» лишнего не сказал?

— Это его дело: захотел — сказал. Он в другом клубе находится.

— «Зенит»: Рио-де-Жанейро или Санкт-Петербург?

— Второе. В Санкт-Петербурге же находимся, — сказал футболист в интервью Sport24.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 45 очков за 18 матчей.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-04-andrey-mostovoy-soskuchilsyali-po-dzyube-nu-tak-intervyu-posmotrel-i-vse-vspomnil-artem-umeyet-razgovarivat
Андрей Мостовой
Артем Дзюба
Футбол
ФК Зенит
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