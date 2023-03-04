Андрей Мостовой: «Соскучился ли по Дзюбе? Ну так...»

Сегодня, 22:10
Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал о поведении экс-форварда питерской команды Артема Дзюбы.
— Как тебе жеребьевка?
— Да в принципе без разницы. Интересно было бы на «Локомотив» попасть. Почему-то был уверен, что Артем приедет в Питер, но не сложилось.
— Соскучился по нему?
— Ну так... Интервью посмотрел и все вспомнил. Очень интересно. Артем умеет разговаривать.
— Удивило что-то?
— Да нет. Просто человек высказал все, что мог и может позволить сказать. Ему особо терять нечего.
— Про «Зенит» лишнего не сказал?
— Это его дело: захотел — сказал. Он в другом клубе находится.
— «Зенит»: Рио-де-Жанейро или Санкт-Петербург?
— Второе. В Санкт-Петербурге же находимся, — сказал футболист в интервью Sport24.
«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 45 очков за 18 матчей.