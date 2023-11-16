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Сегодня, 10:54

Андрей Мостовой: «Зарплаты в чемпионате Франции в разы меньше, чем в России, я удивился»

Виктория Кравченко
Андрей Мостовой.
Фото Александр Федоров, «СЭ»
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Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал о разнице в зарплате в чемпионатах Франции и России. Он заявил, что мог перейти в один из французских клубов, но отказался из-за финансовой стороны трансфера.

«Вариант с переходом во французский клуб был еще до продления контракта с «Зенитом». Решил на данный момент поступить так, то есть остаться. На то было много причин, в том числе и травма.

Был ли готов к переходу в этот клуб с зарплатой около 300 — 400 тысяч евро в год? Наверное, в этом моменте тоже была загвоздка, что не перешел. Зарплаты там в разы меньше, чем в России, я очень удивился», — цитирует Мостового «РБ Спорт».

Футболист отметил, что команда, которая его приглашала, была по уравню, примерно, как «Гавр».

В текущем сезоне Мостовой провел за «Зенит» 11 матчей во всех турнирах, отметившись одним голом. Контракт игрока с петербуржцами действует до конца июня 2027 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/categories/sportnews/
Андрей Мостовой
ФК Зенит
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