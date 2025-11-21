Видео
Сегодня, 12:25

Андрей Мостовой об отчислении из академии ЦСКА: «Мне дали бумагу, прикрыли рукой текст и попросили подписать»

Анастасия Пилипенко

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, что его обманом заставили подписать заявление об отчислении из академии ЦСКА.

«Мне дали бумагу, прикрыли рукой текст и попросили подписать. Я-то думал, подписываю про аренду документ, а потом читаю: «прошу отчислить меня из Академии ЦСКА». Попал в команду «Крылатское», где ребята уже в 14 лет курили. Неделю ходил весь черный. Потом был просмотр в «Спартаке»: «Неделю тренировался... но после недели занятий мне сказали, что у нас плюс-минус такие же ребята есть и сейчас места нет». В итоге взяли в академию «Локомотива», — цитирует Мостового «КП-Спорт».

28-летний Мостовой играет за «Зенит» с 2020 года. С командой он стал четырёхкратным чемпионом России, пятикратным обладателем Суперкубка и Кубка России в 2024 году. В текущем сезоне он забил 6 голов и отдал 4 голевые передачи в 20 матчах.

Источник: «КП-Спорт»
10

  • bishevcky

    Вт.ч. и о стиле управления в ЦСКА.

    21.11.2025

  • fan_89

    Мне кажется, что он редко равнодушным на поле выходит. Всегда старается. Хотя, многое не получается. Плюс, не ноет, что бразильцев много, а выходит и старается принести пользу за тот промежуток времени, который ему дают.

    21.11.2025

  • Горын

    Удачно получилось, что не подошёл африканскому Спартаку.

    21.11.2025

  • AnTaras

    Зачётная шутейка?

    21.11.2025

  • Степочкин

    В целом карьера у Мостового для уровня РПЛ отличная. Я бы сказал лучше например чем у того же Глушакова с 1-м чемпионством в Спартаке . Весь отрезок карьеры без скандалов, тихо, мирно идет к завершению. Еще пару лет поиграет на высоком уровне РПЛ. Может благодаря отчислению появился внтренний стимул и силы, кто знает.. Лучшее время мне кажется было при Малкоме, прекрасно взаимодействовал с бразильцем и в целом в Зените. Нет худа без добра! Потерял ли ЦСКА? - этого мы не узнаем никогда, потому как может благодаря уходу и заиграл неплохо. В ЦСКА могло сложиться все иначе.

    21.11.2025

  • shpasic

    о том, что ему 14 лет?

    21.11.2025

  • Симон Вирсаладзе

    Неделю ходил весь чёрный... Поэтому оказался в бразильском Зените?

    21.11.2025

  • AK-09

    Об отсутствии мозгов.

    21.11.2025

  • korkodil

    Пора уже книгу писать, мемуары, 28 лет человеку.

    21.11.2025

  • оппонент

    Человек подпиывает документ не читая. О чём это свидетельствует?

    21.11.2025

