Андрей Мостовой об отчислении из академии ЦСКА: «Мне дали бумагу, прикрыли рукой текст и попросили подписать»

Сегодня, 12:25
Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал, что его обманом заставили подписать заявление об отчислении из академии ЦСКА.
«Мне дали бумагу, прикрыли рукой текст и попросили подписать. Я-то думал, подписываю про аренду документ, а потом читаю: «прошу отчислить меня из Академии ЦСКА». Попал в команду «Крылатское», где ребята уже в 14 лет курили. Неделю ходил весь черный. Потом был просмотр в «Спартаке»: «Неделю тренировался... но после недели занятий мне сказали, что у нас плюс-минус такие же ребята есть и сейчас места нет». В итоге взяли в академию «Локомотива», — цитирует Мостового «КП-Спорт».
28-летний Мостовой играет за «Зенит» с 2020 года. С командой он стал четырёхкратным чемпионом России, пятикратным обладателем Суперкубка и Кубка России в 2024 году. В текущем сезоне он забил 6 голов и отдал 4 голевые передачи в 20 матчах.
bishevcky
Вт.ч. и о стиле управления в ЦСКА.
21.11.2025
fan_89
Мне кажется, что он редко равнодушным на поле выходит. Всегда старается. Хотя, многое не получается. Плюс, не ноет, что бразильцев много, а выходит и старается принести пользу за тот промежуток времени, который ему дают.
21.11.2025
Горын
Удачно получилось, что не подошёл африканскому Спартаку.
21.11.2025
AnTaras
Зачётная шутейка?
21.11.2025
Степочкин
В целом карьера у Мостового для уровня РПЛ отличная. Я бы сказал лучше например чем у того же Глушакова с 1-м чемпионством в Спартаке . Весь отрезок карьеры без скандалов, тихо, мирно идет к завершению. Еще пару лет поиграет на высоком уровне РПЛ. Может благодаря отчислению появился внтренний стимул и силы, кто знает.. Лучшее время мне кажется было при Малкоме, прекрасно взаимодействовал с бразильцем и в целом в Зените. Нет худа без добра! Потерял ли ЦСКА? - этого мы не узнаем никогда, потому как может благодаря уходу и заиграл неплохо. В ЦСКА могло сложиться все иначе.
21.11.2025
shpasic
о том, что ему 14 лет?
21.11.2025
Симон Вирсаладзе
Неделю ходил весь чёрный... Поэтому оказался в бразильском Зените?
21.11.2025
AK-09
Об отсутствии мозгов.
21.11.2025
korkodil
Пора уже книгу писать, мемуары, 28 лет человеку.
21.11.2025
оппонент
Человек подпиывает документ не читая. О чём это свидетельствует?
21.11.2025