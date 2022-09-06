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6 сентября, 10:56

Андрей Мостовой: «До начала чемпионата было понятно, что «Зенит» будет главным фаворитом в борьбе за чемпионство»

Владимир Пушкарев
,  
Антон Иванов
Андрей Мостовой.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой в разговоре с «СЭ» высказался о борьбе за чемпионство в этом сезоне.

«Зенит» — главный претендент на золото? Только 8 тур, ещё рано об этом говорить. Да, сейчас «Зенит» оторвался от конкурентов. Но и до начала чемпионата было понятно, что мы будем главными фаворитами на чемпионство", — сказал Мостовой «СЭ».

«Зенит» набрал 20 очков и сохранил лидерство в турнирной таблице РПЛ. В следующем туре питерский клуб 11 сентября на своем поле примет «Оренбург».

В нынешнем сезоне чемпионата Мостовой провел 8 матчей, забил 4 мяча и сделал одну результативную передачу.

Андрей Мостовой
Футбол
РПЛ
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