Андрей Мостовой: «Считаю, английский язык нужно знать, играя в европейском клубе»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой в интервью «СЭ» рассказал об изучении иностранных языков.

— Ты уже год активно изучаешь английский язык, начал учить испанский. Как с ними обстоят дела?

— По испанскому было четыре занятия, но я понял, что из-за этого я меньше уделяю времени английскому. Я же не каждый день занимаюсь — пару-тройку раз в неделю. Тяжело совмещать.

— А ты учишь язык с какой-то целью или просто для себя?

— Я считаю, что его необходимо знать, играя в европейском клубе. Ну и я постоянно куда-то летаю, сборы у «Зенита» за границей. Это даже для саморазвития полезно. У нас в команде много иностранцев — с Ловреном я по-английски говорю, с Кассьеррой, с Барриосом.

— Вильмар знает?

— Ну, у него не очень высокий уровень. Бывает, сидим втроем с Матео и Кучо, общаемся на английском. И в один момент Барриос говорит «стоп!», обращается к Кассьерре и просит повторить все на испанском. Малком, кстати, тоже неплохо знает английский, а остальные бразильцы — хуже.