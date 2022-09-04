Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

4 сентября, 14:00

Андрей Мостовой: «У «Спартака» пока было мало сильных соперников. «Динамо» он проиграл»

Гоша Чернов
Корреспондент

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от матча 8-го тура чемпионата России против «Спартака». Начало — в 20:00.

— Сегодня — матч со «Спартаком». Удивлен, что красно-белые так высоко?

— Они на сборах хорошо себя проявили, побеждали. Но я думаю, что у «Спартака» пока было не очень много сильных соперников. Да, было «Динамо» — и он проиграл. А нам Сергей Богданович на эту тему недавно говорил, что сейчас чувствуется разница между топ-клубами и всеми остальными. «Спартак» почти не терял очки со слабыми командами, поэтому он и наверху. Посмотрим, как будет с нами.

— В Суперкубке вы победили «Спартак» 4:0. По той игре можно было предположить, что к сентябрю он будет главным конкурентом «Зенита»?

— Это была первая официальная игра, у соперника новый тренер. Ну и в Питере всем очень тяжело.

— После Суперкубка в соцсетях подняли вопрос о том, как закрыть Клаудиньо. Ты знаешь, как это сделать?

— А я же не против него, а за него играю. Да и зачем мне раскрывать детали соперникам?

Андрей Мостовой. Андрей Мостовой: «Дзюба ничего не сказал на прощание и молча вышел из чата»

Андрей Мостовой
РПЛ
ФК Зенит
ФК Спартак (Москва)
10
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Выскакивает парень — и дает очередь из автомата...» Вагаб Вагабов — самый брутальный боец Дагестана
«Это золотой фонд». Получат ли спортсмены и тренеры бронь во время частичной мобилизации?
Пугачева улетела из России
Путин призвал исправить все связанные с частичной мобилизацией ошибки
Посольство Италии порекомендовало согражданам покинуть Россию
Какой вклад мирные жители вносят в успех спецоперации: спецпроект «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 8-й тур: «Спартак» — «Зенит» и другие матчи в начале сентября
Медведев назвал приятным событием попадание «Зенита» в пятерку самых просматриваемых клубов в Тик-Ток в августе
Генич предположил, какие премиальные получили игроки «Зенита» за победу над «Спартаком»
Генич: «В игре с «Зенитом» Промес показал себя пустым местом»
«Торпедо» оштрафовали на 100 тысяч рублей за 10 желтых карточек и удаление тренера в матче с «Ростовом»
ЭСК РФС признала четыре ошибки судей в матчах 8-го тура РПЛ
ЭСК РФС признала ошибочным решение арбитра Мешкова не назначать пенальти в ворота «Динамо» в матче с «Уралом»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.

Ещенко — о завершении карьеры: «Приятно, что «Спартак» не забывает про своих футболистов и поддерживает их»

Роберто Фернандес назвал заслуженной победу «Динамо» над «Уралом»