Андрей Мостовой: «У «Спартака» пока было мало сильных соперников. «Динамо» он проиграл»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой в интервью «СЭ» поделился ожиданиями от матча 8-го тура чемпионата России против «Спартака». Начало — в 20:00.

— Сегодня — матч со «Спартаком». Удивлен, что красно-белые так высоко?

— Они на сборах хорошо себя проявили, побеждали. Но я думаю, что у «Спартака» пока было не очень много сильных соперников. Да, было «Динамо» — и он проиграл. А нам Сергей Богданович на эту тему недавно говорил, что сейчас чувствуется разница между топ-клубами и всеми остальными. «Спартак» почти не терял очки со слабыми командами, поэтому он и наверху. Посмотрим, как будет с нами.

— В Суперкубке вы победили «Спартак» 4:0. По той игре можно было предположить, что к сентябрю он будет главным конкурентом «Зенита»?

— Это была первая официальная игра, у соперника новый тренер. Ну и в Питере всем очень тяжело.

— После Суперкубка в соцсетях подняли вопрос о том, как закрыть Клаудиньо. Ты знаешь, как это сделать?

— А я же не против него, а за него играю. Да и зачем мне раскрывать детали соперникам?