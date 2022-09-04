Андрей Мостовой: «Удивлен, что Дзюба и Оздоев долго не могли найти клуб. Это топ-игроки»

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой в интервью «СЭ» высказал предположения, почему бывшие игроки команды Артем Дзюба и Магомед Оздоев долго оставались свободными агентами.

— Следишь ли ты за бывшими зенитовцами в Турции — Дзюбой, Ракицким, Оздоевым?

— Недавно листал каналы на телевизоре и наткнулся на матч новой команды Артема и Ярослава. Как ее?

— «Адана Демирспор».

— Ага. Вижу — и Артем играет, и Ярик. Увидел гол Дзюбы. Артем же хотел играть за границей — и уехал. Мага, кстати, тоже.

— Ты с кем-нибудь из них общался после ухода?

— С Магой. Мы же с ним в принципе хорошо общаемся, в Москве в одном доме живем. Когда Мага подписал контракт, пообщались немного. Он мне сказал, чтобы я никому не отдавал свое место в основе.

— Ты не удивлен, что Оздоев и Дзюба так долго оставались без клуба?

— Удивлен. По российским меркам это топ-игроки. Но Магу подкосила прошлогодняя травма очень сильно — разница ощущается. А Артему, наверное, непривычно будет из-за разницы в финансах. Может, в этом проблема была.

34-летний форвард Дзюба и 29-летний полузащитник Оздоев продолжили карьеры в чемпионате Турции: в клубах «Адана Демирспор» и «Фатих Карагюмрюке» соответственно.