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4 сентября, 15:30

Андрей Мостовой — о Захаряне в «Челси»: «Написал Арсену: «Отчаливаешь? Будет чартер в Англию?»

Гоша Чернов
Корреспондент

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой в интервью «СЭ» высказался о несостоявшемся в летнее трансферное окно переходе полузащитника «Динамо» Арсена Захаряна в «Челси».

— Горячая тема — возможный переход Арсена Захаряна в «Челси». Понятно, что уже не сейчас, а зимой, но «Динамо» даже подтвердило переговоры. Как ты отреагировал, когда услышал об этом?

— Я ему написал: «Отчаливаешь?» Он ответил, что пока едет в Нижний Новгород на игру. Я спросил: «Оттуда чартер в Англию?» Посмеялись, в общем. Конечно, я удивился тому, что сразу «Челси». Думал, что если Арсен и уйдет, то сначала отправится куда-нибудь в аренду — в условный «Витесс». Я всегда радуюсь, когда наши ребята уезжают в лиги сильнее. Если они проявят себя хорошо за рубежом, значит там будут пристальнее обращать внимание на наш чемпионат.

— Ты говорил, что тоже хочешь поиграть за границей. Дает ли история с Захаряном надежду на то, что российские игроки смогут уезжать в большую Европу?

— Да. Раньше тяжело было, а сейчас, думал, вообще невозможно будет. Но, видимо, если ты нужен клубу, то на политические моменты закрывают глаза.

Андрей Мостовой. Андрей Мостовой: «Дзюба ничего не сказал на прощание и молча вышел из чата»

Андрей Мостовой
Арсен Захарян
ФК Динамо (Москва)
ФК Зенит
ФК Челси
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