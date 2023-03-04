0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Таблица
Календарь
Статистика
Новости
Статьи
Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:51

Андрей Мостовой — о промахе Кузяева с пенальти: «Может, шарф спартаковский увидел на трибунах»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой высказался о промахе Далера Кузяева с пенальти в матче 18-го тура РПЛ против «Пари НН».

— Ты сегодня отдал голевой пас и тебя сразу заменили. Не жалеешь о том, что сделал?

— Со «Спартаком» меня тоже заменили, когда гол забил, поэтому уже привык. Зато следующую игру, наверное, буду играть опять. Надеюсь, это так работает.

— Почему Кузяев не забил пенальти?

— Я сам очень сильно удивлен и расстроился, потому что он очень хороший пенальтист. Всегда по вратарю бьет, а получилась неполная концентрация на ударе, и вратарь переиграл.

— Может, он на трибуне в кого-то хотел попасть?

— Вроде, те, кто к нему приехали, на центральной трибуне стояли. Может, шарф спартаковский увидел.

«Зенит» возглавляет турнирную таблицу РПЛ, набрав 45 очков за 18 матчей. Ближайший преследователь питерской команды — «Спартак». Московская команда отстает от сине-бело-голубых на 8 очков.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-03-04-andrey-mostovoy-o-promakhe-kuzyayeva-s-penalti-mozhet-sharf-spartakovskiy-uvidel-na-tribunakh
Андрей Мостовой
Далер Кузяев
Футбол
РПЛ
ФК Зенит
ФК Нижний Новгород
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Гассиев. Нокаут в Армении, перспективы в Европе
Дзюба пошел по пути Роналду. Как одним интервью разозлить всех
Newsweek сообщил о беспокойстве НАТО из-за подводного флота России
NYP указала на провал стратегии Байдена по поддержке Украины
Шнуров опроверг сообщения о намерении покинуть Россию
Стало известно об улучшении состояния Костомарова
Популярное видео
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
«Спартак»: будут ли еще трансферы? Когда сыграет Мозес? Как дела у Бальде?
РПЛ: 17-й тур, видеообзоры матчей
«Динамо» — ЦСКА: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Сочи»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Краснодар»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Спартак»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Зенит»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Ростов»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Факел»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «Ахмат»: РПЛ, 17-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 16-й тур, видеообзоры матчей
«Ростов» — «Динамо»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Локомотив»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Нижний Новгород»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Ахмат»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Краснодар»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Спартак»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
«Химки» — «Оренбург»: РПЛ, 16-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 18-й тур: рестарт чемпионата после зимней паузы
Эдуард Мор: «Спартаку» не хватило для победы над «Уралом» Джикии и Чернова»
Умер переводчик «Локомотива» Мурат Сасиев
Дзюба разбил команду Карпина хет-триком! Артем мощно вернулся в РПЛ
Мостовой: «У нас кричали, что Дзюба никому не нужен. Это же смешно!»
Роман Шишкин назвал очевидной ошибкой решение Мешкова отменить третий гол «Спартака»
Дзюба оформил шестой хет-трик в чемпионате России. Ни у кого нет больше четырех
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дзюба оформил шестой хет-трик в чемпионате России. Ни у кого нет больше четырех

Роман Шишкин назвал очевидной ошибкой решение Мешкова отменить третий гол «Спартака»